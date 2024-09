Kate Middleton ha annunciato di aver vinto la battaglia contro il tumore. La principessa del Galles ha dichiarato di aver completato la chemioterapia dopo nove mesi descritti come durissimi e tornerà a svolgere alcune mansioni pubbliche nelle prossime settimane. L’annuncio è arrivato attraverso video, dove la Kate è la voce narrante fuori campo. Un contenuto assolutamente inedito, con scene familiari, nel bosco, fuori da un contesto ufficiale.

Il messaggio di Kate

Sono stati nove mesi difficili per la principessa: “Mentre l’estate si conclude, non potete immaginare il sollievo che provo nel poter finalmente dire di aver terminato il mio trattamento chemioterapico”. Con queste parole inizia il toccante messaggio di Kate, che condivide la sfida affrontata negli ultimi mesi insieme alla sua famiglia: “Questi ultimi nove mesi sono stati estremamente duri per noi. La vita può cambiare all’improvviso e ci siamo trovati a dover affrontare un percorso nuovo e tempestoso”. La principessa entra poi nel cuore del racconto, descrivendo l’impatto della malattia: “Il cammino contro il cancro è complesso, spaventoso e pieno di incertezze, soprattutto per chi ti sta vicino. Ti costringe ad affrontare le tue fragilità in modi che non avevi mai immaginato, donandoti al contempo una nuova prospettiva su tutto”. Infine, Kate confida come questa esperienza le abbia cambiato profondamente il modo di vedere la vita e come l’abbia resa più grata: “Questo periodo ha spinto me e William a fermarci e apprezzare le piccole cose, quelle davvero importanti, che troppo spesso diamo per scontate. Amare e sentirsi amati è ciò che conta davvero”.

Dall’annuncio della malattia al ritorno in pubblico

Kate aveva annunciato pubblicamente la sua malattia lo scorso 22 marzo in un video postato sui social. “È stato un enorme shock. Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico e poter iniziare il trattamento. Ma, cosa più importante, ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro, e per rassicurarli che starò bene”, ha proseguito parlando da madre. Nella stessa occasione, la principessa del Galles aveva lanciato un appello a rispettare la privacy della sua famiglia spiegando che la diagnosi del cancro era arrivata in seguito ad una biopsia effettuata dopo l’intervento dello scorso gennaio. Ora prevede di riapparire in pubblico nei prossimi mesi.

