Sono rimaste bloccate all’interno dell’automobile mentre la vettura prendeva fuoco. Due ragazze, di cui una minorenne e l’altra di appena 18 anni, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte nei pressi di Catanzaro, a San Pietro a Maida, località Guarna. Non si conoscono ancora le cause che hanno spinto il veicolo fuori strada, ma i vigili del fuoco – arrivati in soccorso – hanno potuto constatare la presenza di cinque ragazzi a bordo, tre dei quali sono riusciti a mettersi in salvo, rimanendo feriti lievemente. Nonostante il tempestivo intervento, al loro arrivo, intorno alle 4.35, la vettura – una Mercedes – era completamente avvolta dalle fiamme.

