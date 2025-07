Era la finale più attesa, preparata in Australia dove aveva ricominciato a nuotare dopo l’Oro olimpico, vissuta con l’aspettativa di riconfermarsi migliore al mondo e con l’obiettivo di migliorare il suo record del mondo di 51″60 fatto segnare a Budapest nel 2022. Nei 100 dorso dei Mondiali di nuoto di Singapore. Thomas Ceccon cede lo scettro al Sudafricano Pieter Coetze, classe 2004, Oro con 51″85, arrivando alle sue spalle con un 51″90. Una sconfitta che brucia in una gara partita in salita, con un tempo di reazione di 0.60 ed una prima vasca chiusa in ultima posizione con 0.49 di ritardo. Tanto silenzio per Ceccon ai microfoni della Rai: “Bella gara. C’è stato un primo passaggio lento, non vedevo Coetze, è andato forte. È una gara che si sta muovendo, sono contento di questo. Sono venuto qua per vincere, va bene comunque perché ho nuotato sotto il 52, cosa che non facevo da tre anni. Non mi aspettavo andassero così forte, sono rimasto sorpreso”. Bronzo per il francese Yohann Ndoye-Brouard in 51″92

Ceccon, ieri il bronzo nei 50 dorso

Soltanto ieri Thomas Ceccon aveva messo in bacheca una medaglia di bronzo nei 50 delfino. Un risultato avvalorato dall’aver nuotato 20 minuti prima la semifinale dei 100 dorso: 22.67 il suo tempo, un centesimo meno del precedente record italiano di un centesimo. “Cosa sto vivendo? Non so ditemelo voi – aveva detto Ceccon leggermente rammaricato -. Sono entrato un po’ storto, Pensavo di valere 22.58, gli altri hanno fatto un’ottima gara, non ho il 22.46 di Grousset. Era una gara che da fresco potevo vincere, ma non mi hanno spostato la semifinale dorso. Contento per il record italiano, ma potevo vincerla”. L’oro è andato al francese Maxime Grousset in 22″48, argento per lo svizzero Noe Pinti in 22″51.

Quadarella, argento nei 1500

La giornata azzurra è stata impreziosita dalla medaglia di argento di Simona Quadarella nei 1500 stile libero. La romana del Circolo Canottieri Aniene ha fatto segnare il record italiano e il primato continentale di 15’31″79, dietro solo l’inarrivabile statunitense Katie Ledecky, oro in 15’26″44. Bronzo all’australiana Lani Pallister (15’41″18), sorpassata dall’azzurra ai 900 metri.

