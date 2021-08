“Amici, come avrete visto il mio papà non c’è più. Non posso rispondere ai vostri tanti messaggi che vedo arrivare, perché sono in mezzo al mare e abbiamo appena fatto un salvataggio”. Scrive così Cecilia Strada su Facebook poco dopo che è stata diramata la notizia della morte del suo papà, Gino strada.

Gino Strada aveva 73 anni, la notizia della sua morte è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Nato a Sesto San Giovanni nel 1948, chirurgo di guerra per il Comitato internazionale della Croce Rossa in scenari come l’Afghanistan e la Somalia, ha fondato Emergency nel 1994 con la moglie Teresa Sarti. L’ong ha operato il 18 paesi del mondo assicurando cure mediche e chirurgiche gratuite alle vittime delle guerre e della povertà.

E anche la figlia Cecilia, 42 anni, ha deciso di seguire le orme del padre con il suo impegno nel mondo per aiutare gli ultimi. Anche in questo momento drammatico per la sua famiglia Cecilia si trova lontano a dare supporto a chi ne ha bisogno.

“Non ero con lui, ma di tutti i posti dove avrei potuto essere…beh, ero qui con la ResQ – People saving people a salvare vite. È quello che mi hanno insegnato mio padre e mia madre”, scrive su Facebook postando la foto del mare. “Vi abbraccio tutti, forte, vi sono vicina, e ci sentiamo quando possiamo”.

