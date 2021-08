È morto Gino Strada. Il fondatore di Emergency aveva 73 anni e soffriva di problemi di cuore. A farlo sapere, in una breaking news, è Il Corriere della Sera. Proprio oggi era stato pubblicato dal quotidiano La Stampa un suo commento: “Così ho visto morire Kabul“, sull’avanzata dei talebani in Afghanistan che sta mettendo in crisi il Paese e un popolo intero, con migliaia di sfollati, e sotto assedio la capitale. Proprio in questi giorni e in queste ore le strutture e lo staff di Emergency sono attive durante i combattimenti in Afghanistan.

“Ho vissuto in Afghanistan complessivamente 7 anni – aveva scritto Strada – ho visto aumentare il numero dei feriti e la violenza, mentre il Paese veniva progressivamente divorato dall’insicurezza e dalla corruzione. Dicevamo 20 anni fa che questa guerra sarebbe stata un disastro per tutti. Oggi l’esito di quell’aggressione è sotto i nostri occhi: un fallimento da ogni punto di vista. Oltre alle 241 mila vittime e ai 5 milioni di sfollati, tra interni e richiedenti asilo, l’Afghanistan oggi è un Paese che sta per precipitare di nuovo in una guerra civile, i talebani sono più forti di prima, le truppe internazionali sono state sconfitte e la loro presenza e autorevolezza nell’area è ancora più debole che nel 2001. E soprattutto è un Paese distrutto, da cui chi può cerca di scappare anche se sa che dovrà patire l’inferno per arrivare in Europa. E proprio in questi giorni alcuni Paesi europei contestano la decisione della Commissione europea di mettere uno stop ai rimpatri dei profughi afgani in un Paese in fiamme“.

Strada era nato a Sesto San Giovanni, comune operaio in provincia di Milano. Era cresciuto in un ambiente cattolico e aveva aderito alla corrente comunista universitaria. Aveva studiato al Liceo Classico Carducci e si era laureato in Medicina e Chirurgia all’Università Statale di Milano. Fu anche attivista del Movimento Studentesco negli anni della contestazione.

Cominciò all’ospedale di Rho e fece pratica nel campo del trapianto fino al 1988. Si specializzò nella cura delle vittime di guerra e in particolare nella chirurgia cardiopolmonare negli Stati Uniti. Dal 1989 al 1994 ha lavorato con il Comitato Internazionale della Croce Rossa tra Pakistan, Etiopia, Perù, Afghanistan, Somalia e Bosnia ed Erzegovina.

L’esperienza sul campo lo motivò a fondare l’ong Emergency con alcuni colleghi, associazione umanitaria internazionale per la riabilitazione delle vittime della guerra e delle mine antiuomo. Dalla fondazione nel 1994 fino al 2013 l’associazione ha fornito assistenza gratuita a oltre sei milioni di pazienti in 16 Paesi in tutto il mondo. L’attuale Presidente dell’Organizzazione Rossella Miccio ha espresso in poche parole il suo cordoglio per la scomparsa del chirurgo: “Nessuno se l’aspettava, siam frastornati e addolorati. Una perdita enorme, ci mancherà tantissimo. Ha fatto di tutto per rendere il mondo migliore”.

Strada lascia la figlia, Cecilia, avuta con la moglie Teresa Sarti, filantropa e insegnante, cofondatrice di Emergency nonché prima Presidente dell’Ong, e un nipote. Sarti è scomparsa a Milano nel settembre 2009 a causa di un tumore. Cecilia Strada, nata nel 1979, è stata anche lei Presidente di Emergency. È saggista e filantropa, laureata in Sociologia all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Gino Strada era anche nonno, padre del figlio avuto da Cecilia Strada con il marito, il giornalista Maso Notarianni.

“Sospendendo i brevetti molte aziende in possesso del know-how e delle tecnologie potrebbero invece produrre i vaccini aumentando rapidamente la disponibilità delle i dosi“. Si era espresso in questi termini Gino Strada a proposito dei vaccini, l’emergenza coronavirus, la corsa all’immunizzazione. Per Strada “le case farmaceutiche proprietarie dei brevetti oggi non sono in grado di produrre vaccini per tutti. L’unica soluzione è aprire alla possibilità che altri possano produrli, ma questo significa di fatto rinunciare ai brevetti”. A Il Fatto Quotidiano aveva portato l’esempio dell’Hiv, ricordando come prima della liberalizzazione dei brevetti si producessero pochi farmaci retrovirali e a prezzi altissimi. Un’emergenza che, osserva il medico, “ha provocato una quantità di morti impressionante. Solo con la liberalizzazione dei farmaci i prezzi si sono abbassati e si è riusciti a controllare l’infezione. Lo stesso vale per il covid. Se i vaccini non verranno liberalizzati temo che ci saranno ancora tantissimi morti”.

