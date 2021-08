La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno in un pomeriggio di mezza estate. Gino Strada, medico e fondatore della ong Emergency, è morto oggi all’età di 73 anni. A dare la notizia sono state fonti vicine alla famiglia.

Strada da qualche mese aveva annullato i suoi impegni pubblici perché probabilmente non stava già bene, come riportato dal Corriere. Soffriva di problemi al cuore, potrebbe aver avuto un infarto che lo ha stroncato all’improvviso. Strenuo sostenitore dei vaccini e della campagna vaccinale, la sua morte non c’entrerebbe nulla con il Covid e nemmeno con gli effetti collaterali dei vaccini.

“Nessuno se l’aspettava. Siamo frastornati e addolorati. È una perdita enorme per il mondo intero. Ha fatto di tutto per rendere migliore il mondo. Ci mancherà tantissimo” ha dichiarato la presidente di Emergency, Rossella Miccio.

Nato a Sesto San Giovanni nel 1948, chirurgo di guerra per il Comitato internazionale della Croce Rossa in scenari come l’Afghanistan e la Somalia, ha fondato Emergency nel 1994 con la moglie Teresa Sarti. Proprio oggi sul quotidiano La Stampa era uscito un articolo a sua firma sull’avanzata dei talebani in Afghanistan. “Un grande medico per i diritti umani e per la pace. La sua morte, per un’assurda coincidenza, arriva mentre tutto ciò che con Emergency ha fatto in Afghanistan rischia di andare nuovamente distrutto”. Così su Twitter Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, commentando la notizia della morte di Gino Strada.

In più occasioni si è fatto promotore della campagna vaccinale non solo in Italia ma in tutto il mondo. “La mia posizione sui vaccini è nota – scriveva su Facebook in un post a febbraio – devono essere accessibili a tutti e la loro produzione e distribuzione devono avere come obiettivo le persone e la tutela della loro salute, non il profitto”.

E ancora: “Se vogliamo uscire dall’emergenza Covid-19, i vaccini devono arrivare a tutti. Per farlo è indispensabile aumentare la produzione e abbassare i prezzi: un risultato che potrebbe essere raggiunto se le regole che tutelano la proprietà intellettuale venissero – almeno temporaneamente – sospese o se le farmaceutiche concedessero licenze ad aziende terze. Perché se il Covid-19 è un problema globale, allora anche la soluzione dovrà essere globale. E includere tutti, ovunque”.

In aggiornamento…

