La struttura in plexiglas su cui stava lavorando ha ceduto ed è precipitato nel vuoto per dieci metri. E’ morto così un operaio di 40 anni a Milano. La tragedia, l’ennesima registrata in pochi giorni, è avvenuta nel primo pomeriggio di venerdì 1 ottobre in un cantiere edile presente in via Staffora a Opera. Inutile l’arrivo dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso che hanno potuto solo constatare il decesso del lavoratore.

Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e i carabinieri. Sono i militari dell’Arma a indagare su quanto accaduto. La segnalazione è giunta all’Areu alle 14.25. Inutile l’intervento dell’elisoccorso e dell’ambulanza che hanno potuto solo constatare il decesso sul posto.

Una settimana raccapricciante per le morti bianche. La vittima di oggi è la 13esima da lunedì 27 settembre. Un bilancio drammatico per l’Italia.

A inizio settembre l’Inail ha registrato 538 vittime, una media di tre al giorno: e poco conta che siano 32 in meno rispetto al 2020, anno anomalo condizionato dal Covid, in cui alla fine si sono contate 1.538 vittime.

