Ha del clamoroso la notizia che è stata appresa a Trigoria nella serata di ieri: Zeki Celik ha firmato con la Juve dopo che aveva in programma di rinnovare il contratto con la Roma. Doccia gelata per il direttore sportivo romanista Tony D’Amico che da tempo aveva trovato l’intesa verbale con il giocatore a cui era stato già inviato il contratto firmato dalla società giallorossa. Nello specifico, l’accordo tra le parti era stato definito per altri tre anni a circa tre milioni di euro netti a stagione, con la firma che sarebbe dovuta avvenire oggi, al ritorno del turco al Fulvio Bernardini per mezzo di un volo pagato dalla società capitolina.

Celik alla Juve, lo sgarbo di Massara

Nella giornata di ieri, invece, Zeki Celik è sbarcato a Torino e in gran segreto ha svolto le visite mediche al J Medical, firmando poi il contratto con la Vecchia Signora. Il suo vincolo con la Roma era scaduto il 30 giugno e nonostante le parti non fossero riuscite a trovare un accordo prima di quella data, tutto faceva sembrare che non ci sarebbero state difficoltà per il rinnovo, prima che il turco scegliesse a sorpresa la Juventus. Lo sgarbo è arrivato proprio da Frederic Massara, che a fine maggio ha risolto consensualmente il suo contratto da direttore sportivo dei giallorossi – a causa delle note frizioni con Gasperini – approdando ufficialmente in bianconero lo scorso 7 luglio.

Celik e i sei mesi di corteggiamento della Juve

L’interesse della Juve per il giocatore era stato già manifestato lo scorso inverno, quando il prosieguo di Celik a Roma era fortemente in discussione. È stato poi Gasperini a chiedere la conferma del calciatore, che a fine stagione tranquillizzava più di qualche addetto ai lavori sul suo futuro nella Capitale. Ma nelle lungaggini giallorosse, gli agenti hanno lavorato sotto traccia per un accordo più vantaggioso con la Juventus. Scelta forse dettata dal progetto e dalla fiducia riposta in lui da Luciano Spalletti, dato che i bianconeri giocheranno l’Europa League mentre i giallorossi la Champions nella prossima stagione. Quello che rimane è lo stupore generale a Trigoria, dove si aspettavano che l’esterno sbarcasse oggi e si unisse al ritiro di Gasperini.

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Riccardo Tombolini