Alla sua seconda serata il palco dell’Ariston ha ospitato un talento fuori dal comune: Alessandro Gervasi, un bambino di sei anni, noto per aver interpretato il giovane Peppino di Capri nel film biografico Champagne, in uscita il 24 marzo su Rai 1. Accanto a lui, Francesco Del Gaudio, che veste i panni della versione adulta del celebre cantante campano. I due hanno eseguito il brano Champagne, con Gervasi al pianoforte.

Chi è Alessandro Gervasi, il bambino prodigio

Alessandro è nato a Buseto Palizzolo, una cittadina in provincia di Trapani, il 23 novembre 2018.Considerato un bambino prodigio, Alessandro ha iniziato a suonare il pianoforte a soli tre anni, ispirato dal padre. Ha raccontato sui social di aver ricevuto una tastiera in dono dalla madrina durante la pandemia, evento che ha segnato l’inizio della sua passione musicale. Nel novembre scorso, Gervasi ha trionfato nella categoria Giovani Musicisti del Tour Music Fest, prestigioso concorso europeo che ha visto in passato la partecipazione di artisti come Mahmood, Ermal Meta e Federica Abbate.

Appassionato di musica fin da piccolo, oltre al talento precoce, possiede l’orecchio assoluto, una dote rarissima che consente di riconoscere le frequenze sonore con precisione, presente solo nello 0,01% della popolazione a causa di una particolare variante genetica.

L’aneddoto sull’infanzia: l’inno di Mameli a soli tre anni

Alessandro Gervasi ha scoperto la passione per la musica fin da piccolissimo, grazie al padre Giuseppe, pianista. Seduto in braccio a lui, durante il lockdown, Alessandro ha ascoltato un vasto repertorio musicale, sviluppando un interesse spontaneo per il pianoforte e per il suo terzo compleanno ha ricevuto in regalo una tastiera giocattolo. Pochi giorni dopo, a sorpresa, la madre ha sentito provenire dalla cameretta di Alessandro le note dell’Inno di Mameli. Inizialmente pensava fosse una melodia preimpostata della tastiera, ma si è accorta con stupore che era suo figlio a suonarla, avendola memorizzata ascoltandola dal padre. A soli tre anni e mezzo, durante il matrimonio di un parente, Alessandro ha deciso spontaneamente di esibirsi, suonando l’Inno di Mameli e aggiungendo la Marcia Nuziale, che aveva sentito suonare dal padre.

