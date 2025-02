“Stasera voglio essere una celebrazione della vita, non sono qui per raccontare il dolore”. Bianca Balti, 40enne modella lodigiana che da circa un anno sta lottando contro un cancro ovarico al terzo stadio, è ospite della seconda puntata del 75esimo festival di Sanremo e nella conferenza stampa all’Ariston chiarisce che “quando ho deciso di partecipare al festival ho spiegato: non vengo a fare la malata di cancro, sono una professionista. Sono venuta in qualità di top model a indossare i miei vestiti, a fare competizione con Cristiano (Malgioglio, ndr), ma non perché non voglio raccontare il dolore, purtroppo ovunque ci giriamo vediamo il dolore”.

Bianca Balti: “Datemi il numero di Eleonora Giorgi”

La top model spegne le polemiche sul poco lavoro degli ultimi mesi a causa della malattia e rilancia: “Voglio essere stasera una celebrazione della vita, lo voglio vivere così. E anche quando mi viene un po’ di ansiettina, mi dico: sei venuta per divertirti. Potevo stare a letto e piangermi addosso e invece no: parleremo dei miei dolori in un’altra sede”. Chiede il “contatto di Eleonora Giorgi“, l’attrice alle prese con un tumore in fase terminale. “Datemelo, la sentirò” e precisa di non aver “ricevuto nessuna critica da chi sta vivendo la mia situazione, chi la sta vivendo vuole questo e cerca di vivere questo”.

Balti, che affiancherà Carlo Conti insieme a Nino Frassica e Cristiano Malgioglio nella conduzione della seconda serata del Festival che vedrà sul palco 14 artisti, è reduce da un ciclo di chiemioterapia. “Sono in contatto con tante donne che si sono operate nel mio giorno, che stanno facendo la chemio nello stesso periodo, è bellissimo darsi forza l’una con l’altra. per questo dico che voglio trasmettere la mia voglia di vita”, aggiunge Balti.

Bianca Balti, la malattia e il racconto social

La sua malattia l’ha condivisa sui social, con foto e post, a partire dallo scorso settembre quando ha ricevuto la diagnosi di cancro ovarico. Poi 14 ottobre ha iniziato il percorso di chemioterapia, conclusosi il 27 gennaio 2025. In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, il 4 febbraio, Balti ha scritto: “Con mia grande sorpresa, in questi ultimi mesi mi sono sentita viva come non mai. Non do più per scontata la mia vita e la mia gratitudine ha raggiunto il picco massimo. Tutto ha iniziato ad avere il sapore di una vera benedizione”. Una decisione la sua nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e sulla possibilità di offrire sostegno a chi si trova ad affrontare situazioni simili.

Balti, la carriera da top model e la violenza sessuale

Nata a Lodi il 19 marzo 1984, Balti è considerata una supermodella della sua generazione. A partire dagli anni 2000 è diventata il volto principale di numerose case di moda, tra cui Dolce & Gabbana, Salvatore Ferragamo, Mugler, Missoni e Karl Lagerfeld, oltre a divenire la prima modella italiana a sfilare per Victoria’s Secret. La sua adolescenza è stata segnata da atti di ribellione, diventando una squatter (Chi occupa abusivamente un edificio, una casa o un terreno, spesso come atto di protesta sociale) nel quartiere milanese della Bovisa. Poco più che diciottenne subisce una violenza sessuale durante un rave party. Un episodio raccontato successivamente che, come da lei stessa ammesso, ne ha condizionato il rapporto con gli uomini per il resto della vita.

Balti e le due figlie Matilde e Mia

Balti ha due figlie (Matilde e Mia) nate da due matrimoni: il primo, nel 2006 con il fotografo Christian Lucidi, dalla quale si separa nel 2010 vivendo poi alcuni anni di difficoltà sul piano personale, cadendo anche in una tossicodipendenza che rischia di incrinare il rapporto con la primogenita, che in quel periodo sceglie di vivere col padre. Il secondo nel 2017 con l’americano Matthew McRae (“non fa parte del mondo della moda, non è miliardario” specificò in una intervista a Vanity Fair), due anni dopo la nascita della seconda figlia. Matrimonio che termina dopo cinque mesi.

