Classe 2000, Alessia Lanza, ha conquistato letteralmente il popolo del web. A soli 22 anni ammonta 932mila follower su Instagram, e oltre tre milioni su TikTok. Il segreto del suo successo? Probabilmente la sua simpatia. Alessia ha 22 anni e con i suoi simpatici video e i suoi balletti coinvolgenti macina ogni giorno migliaia di visualizzazioni tanto da essere una delle influencer italiane più seguite con i suoi contenuti originali e divertenti.

I suoi esordi nel 2016 con brevi video postati sui social. Poi il vero successo è arrivato con TikTok. La giovane creator è una delle tiktoker della casa di Defhouse, la casa milanese dove vive un gruppo di giovani tiktoker. Insieme a lei altri 7 giovani con la sua stessa passione e successo per i social. Una casa che ospita ospita otto giovanissimi influencer , dove si parla anche di politica e si discute di attualità. Pensata per diventare un hub di formazione per TikTokkers, è “la prima Concept House in Italia e al mondo dove gli inquilini vengono stimolati in continuazione a coltivare il proprio talento”. La giovane tiktoker è molto affezionata ai membri della Defhouse, in particolare a Simone Berlini, Davide Moccia e Jasmin Zangarelli alla quale è legata da una bellissima amicizia. Spesso gli altri membri compaiono nei suoi video divertenti.

Alessia è nata a Torino il 12 giugno del 2000. Ha concluso le superiori nel 2018 per poi continuare i suoi studi in Scienze Politiche. Della sua famiglia non si sa molto. Ogni tanto nei suoi video compare il fratello Daniele. Periodicamente la giovane è stata al centro del gossip in particolare per presunte love stories con i suoi coinquilini della Defhouse. All’inizio del suo percorso, quando il suo successo era esploso, aveva un ragazzo di nome Kris. Per un periodo sui social si vociferava della possibile storia tra Alessia e Marco Bonetti. Alcuni fan infatti avevano notato che lo sfondo dello smartphone del ragazzo era proprio una foto in compagnia della tiktoker.

A smentire i pettegolezzi ci aveva pensato lo stesso Marco: “Non voglio costruire hype per uno sfondo del telefono. Non costruite dei castelli per nulla. Al massimo spero di essere conosciuto per quello che faccio nei video e per quello che farò nel futuro”. Tra i due pare ci sia quindi una splendida amicizia e niente di più.

Si è parlato spesso anche di un possibile flirt con Davide Moccia, altro inquilino della Defhouse come lei. Pare che i due abbiano un legame intenso, come ha fatto presente la stessa ragazza su Instagram: “Sono così felice di avere accanto una persona che mi capisce in tutto e per tutto, che farebbe di tutto per me e che non permette a nessuno di farmi del male. Con il mio amico chips i momenti sono sempre speciali, divertenti e unici e gli voglio davvero un bene incredibile”. Sono stati in tantissimi a chiedersi se Alessia Lanza e Valerio Mazzei avessero una storia. Anche in questo caso si è trattato di semplici gossip: i due infatti sarebbero amici di infanzia.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

