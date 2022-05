Un calcio di rigore tirato a porta vuota, una miriade di coriandoli azzurri, e infine il maxischermo dell’Olimpico che si illumina con la scritta: “It’s a boy!” Mattia Zaccagni, centrocampista della Lazio, e la compagna Chiara Nasti, influencer da quasi due milioni di follower in dolce attesa, hanno affittato lo stadio della Capitale per il loro ‘gender reveal party’, ossia la festa in cui i genitori scoprono il sesso del nascituro. Una location d’eccezione per un evento che ha scatenato diverse polemiche.

Il party all’Olimpico

Alla festa di ieri 18 maggio hanno partecipato, tra gli altri, anche il capitano della Lazio Ciro Immobile, Luis Alberto e il presidente Claudio Lotito. Il video dell’evento, realizzato da un videomaker- con Riccardo Celletti, speaker ufficiale della Lazio, che accompagna il rigore di Zaccagni; i due cannoni sotto la porta che sparano i coriandoli azzurri; la scritta ‘It’s a boy’ sul maxischermo e la commozione dei futuri genitori- è stato pubblicato sul profilo Instagram di Chiara Nasti. Il filmato ha raccolto oltre 182mila like e 3700 commenti. Tra questi, non sono mancati quelli negativi: “una cafonata”, “una tristezza unica”, “un momento di degrado assoluto”, “siamo ai limiti del ridicolo”, “esibizionismo puro”.

La risposta dell’influencer alle critiche non si è fatta attendere. “Disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende così piccoli che neanche potete immaginare. Noi non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale (il più bello della nostra vita) ma siamo stati così originali che probabilmente a certa gente non scende giù” ha scritto la 24enne. “Grazie per tutta questa attenzione, sempre. Continuate così“.

La nascita del bimbo della coppia è prevista dopo l’estate. Sia per il giocatore della Lazio che per la Nasti si tratta del primo figlio. I due stanno insieme da giugno del 2021, dopo l’addio dell’influencer a Nicolò Zaniolo, giocatore della Roma.

Redazione