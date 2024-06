Era in casa con la sua famiglia, Roberto Baggio quando ha subito un violenta rapina nella scorsa notte. Con lui in casa anche la moglie Andreina Fabbri: i due condividono un amore che dura da trent’anni. Si sono sposati nel 1999 e hanno avuto tre figli: Valentina, di 28 anni, e poi Mattia e Leonardo. Roberto e Andreina, entrambi nati nel 1967, sono coetanei: lei il 30 novembre e lui il 18 febbraio. Si sono sposati il 1 luglio 1989, dopo essersi conosciuti a Caldogno, in provincia di Vicenza, nell’estate del 1982. Fu amore a prima vista e da allora non si sono mai separati.

La vita fuori dai riflettori

La coppia ha sempre evitato i riflettori, proteggendo la loro privacy e quella della famiglia. Vivono ad Altavilla Vicentina, in Veneto, dove si occupa della gestione familiare e supporta il marito nella sua brillante carriera di calciatore. Nonostante la fama di Baggio, sono riusciti a mantenere una vita riservata. Anche Andreina, come Roberto, pratica il buddismo.

Il legame sempre intenso

Il ‘Divin Codino’, ha sempre parlato di sua moglie con grande affetto. In un’ intervista a Vanity Fair, aveva dichiarato: “Mia moglie e i miei figli ci sono sempre stati, con i modi e le parole giuste. So che non è stato facile per loro: la condizione del calciatore ti porta spesso lontano da casa per molti giorni, eppure loro c’erano. E ci sono ancora, il nostro rapporto non ha mai smesso di essere intenso. La vita mi ha dato anche questo grande privilegio”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco