Roberto Baggio stava guardando Italia-Spagna, la seconda partita del girone degli azzurri ad Euro 2024, quando è stato rapinato in casa. Il pallone d’oro si trovava con la sua famiglia in salotto quando cinque persone incappucciate, attorno alle 22 di ieri, si sono introdotte nella sua proprietà ad Altavilla Vicentina armati di pistole.

Rubati orologi, gioielli e denaro contante

Baggio avrebbe provato ad affrontare alcuni di loro in uno scontro fisico, venendo colpito in fronte con una pistola e rinchiuso, assieme ai suoi familiari in una stanza per circa 40 minuti. I malviventi hanno avuto tempo di rubare orologi, gioielli e denaro contante. Poco dopo Baggio ha sfondato la porta e chiamato i carabinieri: è stato medicato nella notte al pronto soccorso di Arzignano.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco