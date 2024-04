Angelo Pisani è il compagno di Katia Follesa. I due comici si sono conosciuti dietro le quinte di Zelig. Nel 2010 diventano genitori di Agata. Angelo è nato a Milano nel 1979 (ha 43 anni) e ha una formazione in lingue straniere e ragioneria. Da sempre, però, ha manifestato un grande interesse per il mondo dello spettacolo.

Nello spettacolo teatrale «Ti posso spiegare!» i due comici avevano aperto al pubblico le porte della loro casa per mostrare le dinamiche della convivenza in cui tutti si possono rispecchiare. In quell’occasione, Katia aveva dichiarato: “Raramente trovi persone innamorate e felici dopo vent’anni. Quindi o si prendono strade diverse, oppure si fanno andare bene le cose, scendendo a compromessi, usando l’ironia, sapendo ridere dei difetti del partner”.

Il segreto della loro unione? L’appartamento di riserva non è bastato

“Questa è una via che stiamo praticando. C’è chi ha le stanze separate e noi abbiamo le case separate. Nel senso che da qualche tempo abbiamo un altro appartamento che viviamo come un posto in cui o uno o l’altro può andare, quando ne ha bisogno”. Diceva Katia Follesa al Corsera. Ma forse adesso la decisione di vivere in case separate potrebbe essere diventata definitiva.

“In realtà è una cosa molto semplice anche se molto complicata da far comprendere: dagli altri viene percepita come la strada per farsi gli affari propri, ma con una connotazione negativa. Noi crediamo invece che coltivare noi stessi vada a beneficio della coppia” le faceva eco Angelo Pisani.

La malattia di Katia Follesa scoperta in auto: vista annebbiata e il cuore rallenta il battito

Katia Follesa ha raccontato di essersi accorta che qualcosa non andava mentre era in macchina. Ad un certo punto la vista si è annebbiata e il cuore ha rallentato di molto il battito. Katia Follesa è dimagrita moltissimo durante l’estate del 2020 e ha perso ben 20 chili.

Questo per colpa del problema cardiovascolare che la comica ha potuto tenere sotto controllo intanto perdendo peso. Il suo cambiamento, però, è stato molto criticato sui social generando del vero e proprio body shaming verso la comica.

Un sodalizio nella vita e nel lavoro. Per tutti, Katia Follesa e Angelo Pisani erano una coppia affiatatissima. Invece, dopo venticinque anni di unione, la loro storia d’amore è giunta al capolinea. L’indiscrezione è stata resa nota dal settimanale Oggi che rivela come i due comici, che vivono a Milano, avrebbero chiuso la loro lunga relazione ormai da qualche tempo.