Antonio Piarulli ha avuto una lunga relazione con Jasmine Trinca, la celebre ed elegantissima attrice italiana interprete di molte pellicole di successo. La coppia ha una figlia amata alla follia: “Con lei mi diverto. L’ho desiderata tanto” ha dichiarato la Trinca in una recente intervista.

Antonio Piarulli e Jasmine Trinca. l’incontro in Università che li fece innamorare

Jasmine ha incontrato Antonio Piarulli durante gli studi all’Università La Sapienza di Roma, alla facoltà di Lettere. L’uomo è nato a Roma nel 1980. Lui e l’attrice hanno condiviso la vita per un periodo considerevole. Il motivo della separazione non è noto, poiché Trinca è solita mantenere la sua vita privata al riparo dal gossip. La loro storia d’amore non ha retto alla prova del tempo. Jasmine non ha rilasciato dichiarazione in merito ai motivi della separazione. Al momento l’attrice risulta single, e non sembra avere frequentazioni in corso.

Elsa, figlia dell’amore tra Trinca e Piarulli

Nel 2009, la coppia ha dato il benvenuto a una figlia di nome Elsa, in omaggio alla scrittrice Elsa Morante. Nel 2021, durante un’intervista con Silvia Toffanin su Verissimo, Trinca ha rivelato di essersi trasferita insieme a Elsa a casa di sua madre, rimanendovi fino alla sua morte. Successivamente, ha cambiato nuovamente residenza trasferendosi nel quartiere Testaccio di Roma.

“La scrittrice era una donna che ha sempre combattuto e contato solo su se stessa e i suoi talenti. Ma da piccola mi piaceva anche Nata libera, il libro e il film con la leonessa Elsa: vorrei che mia figlia cresca libera e coraggiosa come una leonessa”.

Jasmine Trinca e la maternità

“Con lei mi diverto. L’ho desiderata tanto, anche se non penso che una donna debba necessariamente avere dei figli per sentirsi realizzata. La maternità mi ha fatto capire tante cose, mi ha reinquadrata e ha risvegliato la riconoscenza per mia madre, che non c’è più”.

Giulio Pinco Caracciolo