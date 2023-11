Aurora Tropea è stata sommersa dalle critiche durante la puntata di Uomini e Donne, in particolare Gianni Sperti è stato molto duro nei suoi confronti. Un’atteggiamento che il web non ha per nulla apprezzato ritenendolo frutto di un accanimento nei riguardi di una sola persona.

Aurora Tropea abbandona il programma mentre Gianni Sperti esulta

L’uscita di scena della dama dal dating-show di Maria De Filippi, avvenuta nella puntata di questo mercoledì 28 ottobre 2020, ora divide l’opinione del web. In molti ritengono che l’opinionista Gianni Sperti abbia bullizzato la dama Aurora Tropea. Una bufera che ha portato Aurora in trend topic su twitter.

Il motivo del contendere tra Aurora Tropea e i suoi acerrimi nemici?

L’opinionista Gianni Sperti così come la spalla destra, Tina Cipollari, e altri protagonisti di Uomini e donne, non ritengono veritiera la condotta della dama mostrata nel gioco sui sentimenti. La puntata di Uomini e donne ha riservato al pubblico di Canale 5 dei risvolti inaspettati e per certi versi infuocati.

Tutti contro Aurora Tropea, il web indignato: “Questo è bullismo”

Chiamata al centro dello studio, la dama del trono over, Aurora Tropea, ha parlato bene della sua conoscenza avviata con Giancarlo, per poi dirsi felice anche della frequentazione in corso con Stefano, entrambi quest’ultimi conosciuti nello studio del programma.

Gianni Sperti e Tina Cipollari non credono alla sincerità di Aurora Sperti

Ma a questo punto si sono sollevate in studio le critiche di Gianni Sperti, che come la sua collega opinionista Tina Cipollari crede che Aurora finga nelle sue frequentazioni per restare il più a lungo nel programma di Maria De Filippi.

Chi è Aurora Tropea, tutto sulla sua vita privata fuori da Uomini e Donne

Non conosciamo il luogo di nascita di Aurora, ma sappiamo che è nata in Toscana il 14 marzo 1970 e la sua età è di 53 anni. Nulle al momento invece le informazioni su altezza e peso.

Aurora Tropea e l’amore per Venditti

Tra le altre curiosità sul suo conto, sappiamo che Aurora di Uomini e Donne ama le canzoni di Antonello Venditti e fa beneficenza. Come vedremo nella carriera la dama ha un negozio, ama gli animali, lo sport (in particolare basket e golf). Oltretutto Aurora è anche una motociclista e viaggia spesso in solitaria.

La carriera di Aurora Tropea fuori da Uomini e Donne

Che lavoro fa Aurora di Uomini e Donne e cosa sappiamo della sua carriera? La dama del Trono Over è proprietaria di un negozio di tessuti, dal nome L’Officina del cuore, presente in zona Montesacro a Roma.

L’amicizia della mamma di Aurora Tropea con Gemma Galgani

Grazie al dating show abbiamo anche scoperto che la mamma di Aurora è amica di Gemma Galgani. La dama è arrivata nella trasmissione di Maria De Filippi nella stagione 2020/2021. Qui ha avuto diverse frequentazioni e la troviamo protagonista di tanti scontri.

