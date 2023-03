Il dolore per Maria De Filippi è stato enorme per la perdita dell’amato marito venerdì 24 marzo. Per lutto tutti i suoi seguitissimi programmi su Canale 5 sono stati momentaneamente sospesi. Ma il pubblico non vede l’ora di vedere i nuovi episodi di Uomini e donne e Amici, che starebbero per tornare. Già dal 24 febbraio sono state sospese le messe in onda e le registrazioni delle nuove puntate del programma.

Le nuove puntate di Uomini e Donne potrebbero a breve essere registrate e tornare in onda da lunedì 6 marzo, secondo quanto riportato da Repubblica. E lo stesso giorno potrebbe tornare anche il Daytime di amici 22 in onda a partire dalle 16 come di consueto. Per il 5 marzo invece è previsto il ritorno dell’appuntamento domenicale di amici venerdì 3 marzo la conduttrice è infatti attesa in studio per la nuova registrazione.

In attesa di avere certezze Canale 5 continua a proporre film e repliche di soap opera saltate nei giorni scorsi. Dal 18 marzo dovrebbe andare in onda la fase serale del programma. Ma i giurati non sono ancora stati annunciati. Resta ancora incerto il ritorno di C’E’ Posta per te, l’amatissimo show del sabato sera condotto da Maria De Filippi. La puntata del 25 febbraio è saltata e non c’è nessuna informazione su quando tornerà in onda. Potrebbe succedere già sabato 4 marzo perché la puntata sarebbe già stata registrata giorni prima della morte di Costanzo e quindi non sarebbe necessaria la sua presenza in diretta. Ma c’è anche chi ipotizza che le nuove puntate ripartiranno dall’11 marzo.

