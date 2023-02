Con il suo “salotto tv” ha fatto la storia della televisione, inventando praticamente un genere in Italia, ma nella sua lunga carriera è stato oltre che conduttore tv anche giornalista, autore (anche di alcune celebri canzoni), sceneggiatore.

Maurizio Costanzo se n’è andato oggi a Roma all’età di 84 anni, malato di lavoro, come sosteneva in ogni intervista, ma soprattutto di diabete. In una intervista recente Costanzo spiegò che desiderava morire mentre la sua amata Maria, la conduttrice Mediaset De Filippi, gli stringe la mano. “Le confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”, replicò la conduttrice.

I tanti amori

Ottantaquattro anni segnati da tanti amori. Costanzo si sposa una prima volta nel 1963 con la fotoreporter Lori Sammartino. In seguito, dal 1973 al 1984, è stato invece coniugato con la giornalista Flaminia Morandi, dalla quale ha avuto due figli: Camilla e Saverio, oggi regista cinematografico e di serie televisive, alcune di grande successo come “L’amica geniale” e “La solitudine dei numeri primi”. Costanzo e la Morandi si sono poi separati alla fine degli anni Settanta: per lui Morandi divorziò dall’allora marito, il giornalista Rai Alberto Michelini.

Nel 1978 ha iniziato una relazione con l’attrice, regista, sceneggiatrice e doppiatrice Simona Izzo, con la quale ha convissuto dal 1983 al 1986. Il 7 giugno 1989 si è sposato con la conduttrice televisiva Marta Flavi, dalla quale ha divorziato nel 1995: i due si erano già separati precedentemente quando era iniziata la relazione con De Filippi e i rapporti con Flavi rimasero tutt’altro che idilliaci.

Il 28 agosto 1995 si è sposato con l’attuale moglie Maria De Filippi. Il matrimonio venne celebrato con rito civile presso il Comune di Roma dall’allora sindaco Francesco Rutelli. Nel 2002 la coppia ha preso in affido e poi adottato un bambino, Gabriele.

Il 5 novembre 2022, in una delle oltre 4mila puntate del suo “Maurizio Costanzo show”, ammise di aver avuto un legame con l’attrice Giovanna Ralli in gioventù, probabilmente nei primi anni ’60.

In collegamento invece con “Che tempo che fa” assieme alla moglie Maria, Maurizio aveva anche scherza con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sulle loro dinamiche di coppia. Costanzo aveva raccontato: “Io sono un vecchio goloso finito con una che lo tiene a stecchetto. Maria mi bullizza, non mi rivolgo ad Amnesty International però…”.

Poi però aveva rivelato ancora una volta il profondo legame che lo legava alla moglie: “Lei rappresenta la donna più importante che io abbia incontrato, la donna nella cui mano vorrei morire.”

