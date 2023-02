Il grande giornalista e conduttore televisivo ha intervistato e conosciuto migliaia di persone, moltissimi i vip legati a lui e così nel giorno della sua morte i social sono esplosi. Tantissimi i messaggi di cordoglio, di dediche, di foto e di addii comparsi online.

L’opinionista Gianni Sperti, al fianco della moglie Maria De Filippi in tantissimi programmi, ha postato una foto di Maurizio e ha scritto: “Ciao Maurizio. Sentiremo tutti la tua mancanza. La mancanza di un uomo forte e comunicativo che ha segnato la storia della televisione italiana. Nessuno dimenticherà mai il coraggio che hai trasmesso lottando contro la mafia senza paura. Hai chiuso il sipario, ma per noi resterà sempre aperto. Riposa in pace”. La conduttrice Mara Venier ha voluto salutare il suo collega postando una foto che li ritrae insieme: “Ciao Maurizio… una vita assieme. Riposa in pace”.

Anche Fabrizio Corona, legatissimo al giornalista, ha affidato a Instagram una lunga dedica e degli scatti che li vedono vicini. “Era il 2006 quando per la prima volta venni invitato nel più importante talk show televisivo italiano del momento il Maurizio Costanzo Show – scrive il re dei paparazzi – Fino ad allora ero un giovane imprenditore con tanti sogni da realizzare. Era il periodo di Vallettopoli e avevo scritto su questo caso il mio primo libro. Posso affermare con assoluta certezza – continua Fabrizio Corona – che tante delle mie fortune sono iniziate dopo che l’Italia mi ha conosciuto grazie all’opportunità che mi ha dato Maurizio. Nei periodi più difficili mi è sempre stato vicino – ricorda Corona – una delle poche persone che hanno creduto in me come uomo, uno dei pochi che ha saputo vedere il vero Fabrizio. Maurizio ha sempre supportato le mie cause come un padre, un amico, un fratello. Tra noi grande stima e affetto. Considero Maurizio un gigante del suo mestiere, per me un maestro, è in suo onore la dedica di un tatuaggio che porterò sempre sulla mia pelle: Maurizio maestro mio. Grazie per quello che hai fatto per me – chiosa Corona – e per aver dato una coscienza critica a questo Paese. Per sempre nel mio cuore, fai buon viaggio Maestro”.

L’attrice Vanessa Incontrada ha pubblicato, invece, una foto insieme con Maurizio Costanzo e il collega Claudio Bisio. “Ricordo la prima volta che ci siamo conosciuti – racconta Incontrada – io avevo vent’anni e tu sei stato così protettivo nei miei confronti che non lo dimenticherò mai. Un bacio immenso Maurizio, riposa in pace”.

Lunghissima la lettera, pubblicata sui social, dalla showgirl Alba Parietti. Un estratto: “Hai fatto battaglie difficili contro poteri forti come la mafia, dato voce e coraggio a chi non l’aveva. Non eri tenero, una personalità fortissima e narcisistica, geniale, un grande scopritore di talenti, un seduttore affascinante di esseri umani. L’unica persona che riusciva a tenerti testa, non a caso, era la tua Maria. È stato un piacere lavorare con un grande come te. Fai buon Viaggio”.

L’attrice Laura Chiatti ha scritto invece: “Ciao Maurizio, tu che ci hai raccontato l’Italia nelle sue bellezze e nelle sue magagne. Tu che riuscivi a essere poetico anche nel profondo disincanto. Che tu possa con l’allegria trascendentale che nascondevi dietro quel buffo ghigno burbero, non chiudere, ma aprire un miglior “sipario”. Sono ancora centinaia i vip che stanno dedicando un messaggio a Maurizio.

Redazione

© Riproduzione riservata

Francesca Sabella