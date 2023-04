Non corrisponde esattamente a quanto l’immaginario collettivo potrebbe far pensare pensando a un paperone. Eppure Clemente DeL Vecchio è il più giovane miliardario del mondo secondo Forbes: ha 18 anni appena compiuti. Nella versione italiana di Forbes si legge che l’età media dei miliardari è 65 anni ma ci sono casi in cui giovanissimi rampolli ereditano dai genitori una fortuna. Come è successo a Clemente, figlio di Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica, l’impero degli occhiali e delle lenti da vista che ha il suo quartier generale ad Agordo, in provincia di Belluno. Clemente aveva appena 18 anni quando ha perso il suo papà il 27 giugno scorso. Il capitale in suo possesso varrebbe circa 3,5 miliardi di dollari.

Di Clemente si sa pochissimo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la sua ricchezza deriva dalla ripartizione stabilita dal padre della società di famiglia. Ha cinque fratelli. Con Luca condivide madre e padre. Poi ci sono i figli avuti da altre due mogli di Del Vecchio: Claudio, Marisa e Paola, i figli avuti con Luciana Nervo. Infine Leonardo Maria, avuto con Nicoletta Zampillo. Ognuno ha avuto la sua fetta di eredità e tanto è bastato per portare Clemente in cima alla classifica dei paperoni più giovani del mondo.

Tra gli altri giovani e ricchissimi rampolli della classifica mondiale c’è anche Kim Jung-youn, 19enne figlia di Kim Jung-ju il defunto titolare della società giapponese e coreana di giochi online, Nexon, e sua sorella 21enne.

