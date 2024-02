Luca Argentero è tra gli ospiti della serata finale del Festival di Sanremo. L’attore è sposato dal 2021 con Cristina Marino, modella, indossatrice e attrice.

Chi è Cristina Marino, la moglie di Luca Argentero

Cristina Marino è nata nel 1991 da padre siciliano e madre pugliese. Il padre è morto il 2 febbraio del 2022, e il fratello lavora nell’azienda di famiglia. Da bambina, Cristina Marino, fa alcune campagne pubblicitarie mentre studia danza a Milano. Da ragazza comincia a lavorare come modella e indossatrice, poi il salto per diventare attrice. Nel 2009 interpreta il ruolo di protagonista in Amore 14 diretto da Federico Moccia.

Nel 2013 recita in Casa e Bottega di Luca Ribuoli, mentre nel 2015 ha un ruolo in Vacanze ai Caraibi, insieme a Christian De Sica. È durante questo cinepanettone che incontra Luca Argentero.

Luca Argentero, la relazione con Cristina

Dopo il divorzio con Myriam Catania, Luca Argentero inizia a frequentare Cristina Marino, allora 24enne. I due hanno 13 anni di differenza. Nel 2020, la coppia ha una figlia: Nina Speranza. Poi l’anno successivo arriva il matrimonio, una celebrazione intima a Città della Pieve. Due anni più tardi, nel 2023, arriva anche il secondo figlio Noè Roberto.

Cristina Marino e Luca Argentero, il rapporto

“Luca ha un’autenticità, un modo di stare al mondo che mi piace moltissimo. Mi piace più di qualsiasi altra persona che io abbia conosciuto, anche più delle mie amiche. Io e lui siamo anche molto amici. È la persona con cui mi diverto di più al mondo” ha raccontato la donna a Vanity Fair. La 32enne ha anche rivelato che all’inizio della relazione i suoi genitori non avevano subito apprezzato Argentero: “Non erano felicissimi per una serie di motivi”. Ma dopo poco “li ha conquistati con il suo modo di fare. Mio padre era molto geloso. Nessun uomo ha dormito in casa mia prima di Luca. Ma con lui, dopo la prima cena, gli ha chiesto: “Ti fermi a dormire?”.

