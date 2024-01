Torna “Doc – Nelle tue mani” la serie tv con Luca Argentero giunta ormai alla terza stagione. Questa sera, giovedì 11 gennaio, su Rai 1 dalle 21.30 saranno trasmessi i primi episodi, in cui il protagonista sarà sempre il dottor Andrea Fanti, primario di Medicina interna dell’Ospedale Ambrosiano di Milano.

Doc – Nelle tue mani, quanti episodi

I nuovi episodi della terza stagione saranno in totale 16. Verranno trasmessi su Rai 1 in otto serate diverse, quindi due ogni giorni, fino a metà marzo. Oggi, giovedì 11 gennaio, è il turno dei primi due: i titoli sono “Risvegli” e “Lasciar Andare”. L’ultimo episodio del medical drama era andato in onda nel marzo del 2022.

Il cast di Doc – Nelle tue mani

Il protagonista è sempre lui, Luca Argentero, che interpreta – come già detto – il dottor Andrea Fanti. Nel cast ci saranno anche Matilde Gioli (Giulia Giordano); Pierpaolo Spollon (Riccardo Bonvegna), Sara Lazzaro (Agnese Tiberi), Giovanni Scifoni (Enrico Sandri), Elisa Di Eusanio (Teresa Maraldi), Marco Rossetti (Damiano Cesconi), Alberto Boubakar Malanchino (Gabriel Kidane), Beatrice Grannò (Carolina Fanti).

Ma nella terza stagione ci sarà spazio anche a nuovi personaggi, come quello di Giacomo Giorgio, l’attore che ha interpretato Ciro in Mare Fuori e che in Doc sarà Federico Lentini. Ci saranno poi gli ingressi di Laura Cravedi (Martina Cravelli), Elisa Wong (Lin Wang) e Aurora Peres (Barbara).

Il regista e dove è girato Doc

Le scene della serie Doc – Nelle tue mani sono girate a Roma, Milano e Formello. La regia e le macchine da presa sono guidate da Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto. La prima puntata è andata in onda in pieno periodo Covid, il 26 marzo del 2020.

La vera storia dietro Doc

La storia di Doc – Nelle tue mani è ispirata alla vicenda di Pierdante Piccioni, ex primario del Pronto Soccorso di Lodi e Codogno che dopo un incidente stradale sull’autostrada di Pavia finisce in coma e quando si risveglia dimentica 12 anni della sua vita.

