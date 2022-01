Per i suoi testi, acuti e mai banali, lontani da quelli spesso tracimanti rabbia e atmosfere ‘gangsta’, in molti lo definiscono “cantautorap”. Dargen D’Amico, nome d’arte di Jacopo D’Amico, punta ad essere la rivelazione e la sorpresa della 72esima edizione del Festival di Sanremo in programma dal primo al 5 febbraio.

Milanese, cresciuto nella ‘scuola’ meneghina assieme ad altri mostri sacri del genere come Gué Pequeno e Jake La Furia, con questi due ha anche fondato il gruppo Sacre Scuole pubblicando nel 1999 l’unico album 3 MC’s al cubo.

Due anni dopo il sodalizio termina, mentre Gué Pequeno e Jake La Furia fondarono i Club Dogo insieme al produttore Don Joe.

Dargen invece intraprende la carriera solista che lo porterà ad incidere nove album, fino all’edizione 2022 di Sanremo dove il 41enne correrà col brano “Dove si balla”.

Un rapper, come detto, molto distante dal mainstream del genere. Lui stesso lo definisce ironicamente “emo rap”, facendo intendere l’uso di tematiche personali e intimiste nella sua musica. Un connubio di soul e pop che dialogano col rap: anche per questo Dargen mette nella sua personale lista di influenze musicali cantautori come Franco Battiato, Enzo Jannacci e Lucio Dalla.

A Sanremo, tra l’altro, Dargen D’Amico è già stato protagonista lo scorso anno: erano sue infatti due delle canzoni di maggior successo della 71esima edizione, “Chiamami per nome” di Fedez e Francesca Michielin, e “Dieci” di Annalisa.

Quest’anno invece sarà proprio lui, il “cantautorap”, a salire sul palco dell’Ariston assieme agli altri 24 concorrenti con un brano che è anche un invito: “Dove si balla” è infatti una richiesta ad uscire di casa e ricominciare a vivere, dopo due anni in cui a causa della pandemia di Coronavirus è stato letteralmente impossibile. “Nel pezzo convivono diverse anime, l’elettronica, le strofe all’italiana. Lo vedrei bene nell’after party di un matrimonio di una coppia di sconosciuti”, spiega Dargen del suo pezzo che promette di far scatenare il pubblico dell’Ariston.

