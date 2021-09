Erika Mattina è stata bersagliata da insulti e offese perché è rientrata tra le 25 finaliste per le selezioni di Miss Mondo. E perché è lesbica, che sarebbe poi lo stesso motivo per il quale l’hanno offesa. “Carina, niente di che. È passata solo perché è lesbica”, uno dei commenti sui social. “Se non fossi lesbica non passeresti neanche le selezioni per miss Paese”. Oppure: “Oramai il ghieismo è ovunque e vince sempre”. E ancora: “Come fa una omosessuale dichiarata a fare le selezioni per Miss Mondo? Assurdo dove stiamo arrivando”.

La finale del concorso si terrà domenica 26 settembre. Le finaliste dovranno affrontare una serie di prove e accumulare il punteggio più alto per vincere. Ed Erika Mattina ci sarà nonostante gli insulti e le minacce. Tutto è cominciato quando la compagna di Mattina, Martina Tammaro, sui social ha pubblicato un post dando praticamente la notizia: “Non potete capire la felicità che ho provato ieri quando Erika mi ha chiamata, con le lacrime agli occhi, e mi ha detto ‘sono passata’. Erika è ufficialmente una delle 25 finaliste di Miss Mondo Italia. Sono 25 in tutta Italia. Sono così fiera di lei. In una maniera indescrivibile. Complimenti amore mio, ti amo”.

Mattina, classe 1997, ha 24 anni. È nata a Brugherio, provincia di Monza e Brianza. È laureata alla triennale in Scienze dei Servizi Giuridici a Milano. “Non è stato facile dirlo ai miei”, ha raccontato in merito al suo outing a 19 anni. “La cosa positiva, comunque, è che ho Martina. È con lei che passerò il resto della mia vita. Poi più in là se ci sarà modo di far capire alla gente che questa è una cosa normale, altrimenti amen, la vita è la mia”. Ha fatto da figurante nella trasmissione televisiva Furore, dove ha conosciuto la sua fidanzata, Tammaro.

La coppia vive ad Arona, provincia di Novara, ha raccontato la sua storia anche a Forum, Striscia la notizia e Dritto e rovescio. E ha pubblicato un libro, Le perle degli omofobi, un titolo che è diventato anche una pagina Instagram (da 119mila follower) sulla quale raccontano, anche con leggerezza, discriminazioni e offese per il loro orientamento sessuale. E sul quale hanno pubblicato gli screenshot con le offese e gli insulti. Mattina ha partecipato anche al reality-show di Rai 2 La Caserma.

Tammaro ha pubblicato un altro post sui social, condiviso anche dalla pagina “Le perle degli omofobi”, dopo le offese: “Nonostante gli insulti e le critiche insensate che stai ricevendo in queste ore, io invece ci tengo a dirti quanto io sia fiera di te. Eri una ragazza timida e introversa, e sei diventata una donna incredibilmente coraggiosa e forte. Non hai paura di esporti, e lo fai sempre rimanendo fedele a te stessa. Non rinunceresti mai ai tuoi ideali. Sei semplicemente una leonessa. E hai raggiunto uno degli obiettivi più belli di sempre. Vorrei essere al tuo fianco mentre vivi questi giorni da finalista, ma sai che è come se fossi lì. Non ascoltare la gente che dice cavolate, lo sai che hanno sempre voglia di dare aria alla bocca. Tu sai quanto vali e sai che hai e avrai sempre un sacco di persone dalla tua parte. Facciamo tutti il tifo per te”.

