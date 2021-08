È l’eroe del giorno Massimo Stano, il marciatore che alle Olimpiadi di Tokyo ha vinto la medaglia d’oro nella 20 chilometri di marcia. È il settimo oro Azzurro ai Giochi, il terzo nell’atletica dopo quello di Marcell Jacobs nei 100 metri e di Gianmarco Tamberi nel salto in alto: eguagliato il record delle Olimpiadi di Los Angeles del 1984 grazie a Stano, nato in Puglia e trasferitosi a Sesto San Giovanni per la sua carriera. Un percorso condiviso con la sua compagna di vita, moglie, madre della piccola Sophie, cinque mesi e mezzo, nata lo scorso febbraio, Fatima Lotfi.

La famiglia vive a Ostia. La coppia si è sposata nel settembre 2016. Lotfi ha origini marocchine ed è cresciuta a Varese. Stano per sposarla si è convertito all’Islam. Un aspetto che non è stato mai nascosto dall’atleta, ma del quale comunque non parla volentieri in pubblico. Questione pur sempre privata.

Lotfi è anche lei atleta, ex mezzofondista, quindi passata alla marcia come il compagno. Classe 1992, ha cominciato nel 2004 con l’Atletica Arcisate Crestani per la categoria Ragazzi Femminile. È stata tesserata con l’Amatori Atletica Acquaviva almeno fino al 2019, secondo quanto risulta dal sito ufficiale della Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal). Su Instagram ha pubblicato delle storie mentre seguiva in diretta con la piccola Sophie l’impresa del compagno a Sapporo. “Tremo ancora – ha scritto per l’emozione – Brividi”.

Stano, classe 1992 anche lui, atleta in forza alle Fiamme Oro, è nato a Grumo Appula in provincia di Bari ed è cresciuto a Palo del Colle. Si è trasferito nel 2013 a Sesto San Giovanni (Milano). Ha il diploma di tecnico commerciale programmatore informatico. È un appassionato di cultura giapponese. Il suo idolo è Ivano Brugnetti, medaglia d’oro nel 2004.

