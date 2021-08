È stata una gara al millesimo di secondo quella che ha visto Manfredi Rizza aggiudicarsi il secondo posto nel K1 200, la gara più veloce del programma olimpico della canoa. Il trentenne pavese l’ha chiusa in 35″080 alle spalle dell’ungherese Sandor Totka (35″045) con un finale deciso dal fotofinish. Un oro sfumato per millimetri, ma la gioia in casa Italia è tanta. Felicità anche per il bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 10 chilometri nelle acque libere di Tokyo. Il campione di Carpi, 26 anni, ha nuotato per quei dieci chilometri in 1h49″01.

Rizza, l’oro sfumato nel kayak

Manfredi Rizza, 30 anni di Pavia, dopo il sesto posto a Rio, a Tokyo sale sul podio sul secondo gradino. È il primo azzurro sul podio olimpico nel kayak velocità dal 2008. Ingegnere meccanico, laurea magistrale in nanotecnologie e atleta del gruppo sportivo dell’Aeronautica Militare ha portato avanti una gara letteralmente al millesimo. “Ho tenuto duro, ma purtroppo c’era qualcuno più duro di me. Ma sono molto contento del risultato – ha commentato a caldo – anche se sono arrivato vicinissimo all’oro. È stata una gara praticamente perfetta, con un’uscita fortissima dal blocco. E poi ho dato tutto quello che potevo”.

Paltrinieri, seconda medaglia nel nuoto

Tutto era iniziato nel peggiore dei modi con una mononucleosi presa a giugno che aveva debilitato il suo fisico scultoreo. E invece Gregorio Paltrinieri si è aggiudicato due medaglie a Tokyo. Prima l’argento negli 800 in vasca e poi il bronzo nella 10 chilometri nelle acque libere dove era esordiente nella specialità.

Il tecnico romano in lacrime dice: “Greg ha parlato di stato di forma ma parliamo di stato di salute: due mesi fa ogni giorno valutavamo se era il caso di farlo allenare e farlo partire, molti medici ci hanno dato pareri contrari. Non so se la parola miracolo basta, perché eravamo all’inferno”.

Da laggiù Greg è risalito: “Sono contento, è stato il massimo che potevo fare. E’ la giusta ricompensa dopo questi due mesi di inferno”, dice Paltrinieri riferendosi alla mononucleosi presa nel momento peggiore che lo ha costretto a saltare un mese di preparazione verso le Olimpiadi. “Vado via da Tokyo con due medaglie, posso ritenermi soddisfatto, i piani non erano questi, ma per come sono arrivato va benissimo così”. “C’è stata un’alternanza di emozioni a Tokyo, il miracolo degli 800 e la botta dei 1500. Non vedevo l’ora che tutto finisse per metterci una pietra sola. Invece adesso sì, assolutamente voglio riprovarci. Fosse per me lo farei già la settimana prossima”.

