Avvocato, Imprenditrice, Deputata al Parlamento europeo. Francesca Donato, nata ad Ancona il 25 agosto 1969, sta vivendo in queste ore il dramma dell’omicidio del marito Angelo Onorato, con la tragica notizia di cronaca appresa nel pomeriggio di oggi, quando la stessa vicepresidente della DC ha confermato l’uccisione dell’architetto e titolare di un negozio di arredamenti, a colpi di pistola. I due si erano sposati nel 1999, e avevano vissuto insieme in Sicilia dove Donato ha continuato l’attività in legale.

La carriera da avvocato e il debutto in politica

Prima aveva infatti ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nel 1996, iniziando la professione a Padova concentrandosi sul diritto penale. Poi la specializzazione nell’ambito della responsabilità civile, del diritto commerciale e della gestione del credito aziendale.

Il debutto in politica è arrivato nel 2014, con la candidatura al Parlamento europeo nelle circoscrizioni nord-est ed isole nelle liste della Lega Nord, senza però essere eletta. Nel suo impegno ha fondato” l’associazione Progetto Eurexit”. Dal 2017 al 2019 ha svolto attività di impresa nel settore del commercio al dettaglio e nella qualità di amministratore unico della “Desigea srl”, mentre nel 2018 aveva già ripreso la sua militanza politica in vista delle europee del 2019, dove nuovamente candidata nella circoscrizione insulare, era stata eletta con 28.460 preferenze.

L’addio alla Lega, la candidatura a Palermo e l’approdo in DC

È stata parte del gruppo “Identità e Democrazia” e ha ricoperto ruoli significativi in diverse commissioni parlamentari, tra cui quella per lo sviluppo regionale e quella per i problemi economici e monetari. Ha lasciato la Lega nel 2021, opponendosi al Green pass. Ha poi fondata Rinascita Repubblicana per candidarsi a sindaco di Palermo nel 2022 ottenendo però solo il 3,15% dei voti. Dal 2023, aveva aderito alla Democrazia Cristiana Sicilia Nuova, diventandone vicepresidente nazionale.

