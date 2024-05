Il marito dell’eurodeputata Francesca Donato (Democrazia Cristiana) è stato ucciso a Palermo in circostanze ancora da chiarire. Angelo Onorato, architetto, è stato trovato morto all’interno della sua auto, una Range Rover, in via Ugo La Malfa con una fascetta stretta attorno al collo, e con una grossa macchia di sangue sul petto.

In città era titolare di un negozio di arredamenti. La donna non aveva più notizie di lui dalle 11 di questa mattina. La coppia aveva due figli.

“Hanno ucciso mio marito Angelo”, ha confermato l’eurodeputata, imprenditrice e vice segretaria della Dc, parlando con alcuni amici al telefono.

Francesca Donato, è nata ad Ancona il 25 agosto 1969. I due si erano sposati nel 1999, e avevano vissuto insieme in Sicilia dove Donato aveva scelto di continuare la sua attività legale prima dell’approdo in politica con la candidature nelle elezioni europee del 2014 con la Lega.

