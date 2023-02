Si allunga la lista degli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston che da anni è anche una vetrina per presentare le fiction Rai in arrivo o più amate e che fanno il pieno di ascolti. Se martedì 7 febbraio, come ha annunciato lei stessa, ci sarà Elena Sofia Ricci per presentare Fiori sopra l’inferno, nella seconda serata, mercoledì 8, sarà la volta di Francesco Arca che presenta la nuova fiction Resta con me, da un’idea da Maurizio De Giovanni, un noir notturno ambientato a Napoli in onda da domenica 19 febbraio.

Francesco Arca è tra i volti più apprezzati dagli amanti del piccolo schermo. Nato a Siena il 19 novembre 1979 e si è trasferito poi a Roma per lavoro. È molto legato alla madre dato che ha perso il padre quando aveva solo 15 anni. La sua carriera è iniziata nel 2004 con la partecipazione al programma Volere o volare.

Nello stesso anno, e fino al 2005, ha partecipato al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne dove è stato tronista. Durante quell’edizione del programma decise di uscire con la corteggiatrice Carla Velli, ma fuori dal programma la loro relazione durò poco. La sua esperienza televisiva con i programmi, almeno fino al 2006, si conclude con il reality show La fattoria.

Dal 2008 Francesco Arca inizia a recitare mentre svolge anche la carriera di modello nella quale ha posato nudo in un calendario. Tra il 2008 e il 2015 prende parte a numerose produzioni Rai come: Incantesimo 10, Don Matteo 7, Le tre rose di Eva, Che Dio ci aiuti, Ho sposato uno sbirro 2, Rex.

Nel 2009 Francesco Arca fa il suo esordio sul grande schermo nel film Scusa ma ti voglio sposare. Ha più successo però con Allacciate le cinture, pellicola emozionante di Ferzan Ozpetek girata nel 2014. In quell’occasione interpretò il ruolo di protagonista insieme a Kasia Smutniak. L’anno successivo Arca ottenne anche una parte nel film Spectre, della saga di 007.

Nel 2016 è stato giudice del programma televisivo Pequenos gigantes Italia; nel 2017 ha invece partecipato a Pechino Express come concorrente in coppia con Rocco Giusti. Tra i lavori più recenti vi sono: Gli idoli delle donne, film del 2022 e Resta con me, serie televisiva della Rai del 2023.

Numerose sono le relazioni di Arca con attrici e modelle. Tra le ex dell’attore e modello senese vi sono: Jennipher Rodriguez, Laura Chiatti e Anna Safroncik. Con Laura Chiatti sono ancora amici e in buoni rapporti. Attualmente Francesco Arca è fidanzato con Irene Capuano, influencer ed ex volto di Uomini e Donne. La coppia ha due figli: Maria Sole, nata il 1º settembre 2015, e Brando Maria, nato il 6 aprile 2018. Entrambi sono nati a Roma.

Sul suo profilo Instagram Arca è solito condividere foto che lo immortalano nella sua vita professionale e privata. È tifoso della Roma ma, come tutti i senesi, anche innamorato del Palio di Siena. La contrada a cui appartiene è quella della Civetta.

