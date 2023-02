È stato lo stesso direttore artistico e conduttore della kermesse canora Amadeus in un video inviato a Fiorello per Viva Rai2! ad annunciare la presenza del comico siciliano nella seconda serata (mercoledì 8) alla settantatreesima edizione del Festival della Canzone italiana.

“Sono felice di fare un annuncio: nella seconda serata c’è un comico giovane, fortissimo, simpaticissimo: Angelo Duro”, ha detto Amadeus nel video messaggio. “Ma stai zitto, stai”, ha mormorato Duro. Poi l commento del direttore artistico: “Me lo ricordavo più simpatico”. “Chiamarlo comico è riduttivo, è un talento unico”, ha chiosato Fiorello.

Nato a Palermo il 20 agosto 1982, Angelo Duro è un attore comico, scrittore e personaggio televisivo. La sua esperienza televisiva inizia nel 2010 quando viene notato da Davide Parenti durante una sua esibizione. È lo stesso Parenti a volerlo ingaggiare per il programma televisivo in onda su Italia 1 Le Iene durante il quale veste il ruolo di inviato, protagonista di scenette tutte da ridere con Il cantante senza pubblico e Nuccio Vip. Quindi, conclusa l’esperienza, fa una scommessa su sé stesso, cercando spazio nell’affollato mondo della rete.

Su YouTube e i profili social riesce a costruirsi un personaggio completamente fuori dagli schemi. Arrogante, scontroso, fumantino e prepotente, Angelo Duro diventa la risposta politicamente scorretta al pensiero comune. Il linguaggio sopra le righe gli consente di entrare definitivamente nel cuore degli utenti, soprattutto dei giovanissimi.

Nel 2017, con il suo spettacolo “Perché mi stai guardando?”, registra sold out nei teatri di tutta Italia, tra i quali anche il Manzoni di Milano, il Brancaccio di Roma, il Colosseo di Torino, il Bellini di Napoli e il Biondo di Palermo. Nel 2018 pubblica il suo primo romanzo intitolato “Il piano B”, edito da Mondadori. Al cinema conta, almeno per adesso, una sola esperienza, in Tiramisù (2016) di Fabio De Luigi.

Il comico sul suo profilo Instagram ha commentato così la sua partecipazione al Festival di Sanremo: “Sapevo che sarebbe successo. Sarebbe servito tempo, ma sarebbe successo. Era inevitabile, visto i numeri che faccio nei teatri. Ormai sono diventato una minaccia. E vogliono essere miei amici. Ed io col cazzo che ora divento amico. E sì. È ufficiale. L’8 febbraio 2023, per la prima volta, sarò ospite alla seconda serata del Festival di Sanremo. È un segno epocale questo. Sono riuscito a cambiare il sistema. E ci sono riuscito da solo. A mio modo. Non me ne è mai fottuto di nessuno. Zero. Da tutti quelli che in questi anni hanno provato ad insegnarmi come si fa, ad ostacolare il mio cammino. Ci vediamo su Raiuno. E finalmente, dopo anni di soldi estorti ai cittadini con la bolletta della luce, ora c’è un motivo valido per aver pagato il canone. Vi saluto”.

