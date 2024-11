Soltanto ad inizio settimana era stata diffusa la notizia della fine della loro relazione, ma Giorgia Cardinaletti si era già messa alle spalle il suo ex fidanzato Cesare Cremonini. La giornalista del TG1 è stata recentemente paparazzata a roma con Giuseppe Ferrante, inviato del programma di La7 L’aria che tira. Seduti assieme al tavolo di un ristorante sono stati ripresi abbracciati e sorridenti durante una cena. Da tempo tra i due c’era una profonda amicizia, un rapporto stretto sfociato evidentemente in amore, come mostrato da ‘Chi’ che pubblica le immagini.

Chi è Giuseppe Ferrante, il nuovo fidanzato di Giorgia Cardinaletti

A fare breccia nel cuore della conduttrice del TG1 sarebbe stato il collega Giuseppe Ferrante, giornalista professionista e videomaker. Classe 1980, quindi ben sette in più di Giorgia, che lavora per La7, nella trasmissione L’aria che Tira.

Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini, le tappe del loro amore

Nel mese di luglio la coppia era stata ospite al matrimonio del bicampione del mondo di Moto GP Pecco Bagnaia, dove Cesare aveva anche intrattenuto gli ospiti cantando 50 special. Con la fine dell’estate è terminata anche la storia d’amore tra i due ufficializzata, almeno in pubblico nella primavera del 2023. Ma la scintilla tra i due sarebbe scattata ben prima, a fine 2022 in occasione di un’intervista del TG1, condotto dalla Cardinaletti, in occasione della promozione di ‘Stella di Mare’.

L’ultima storia d’amore importante per il cantante era stata quella con Martina Maggiore, conclusasi un anno prima. Allora con la studentessa di Riccione a cui Cremonini aveva dedicato “Giovane stupida”.

