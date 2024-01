Guya Canino è la figlia di Alessandro Canino il cantante del successo intitolato Brutta – Guya Canino ha seguito le orme del padre e oggi è una cantante nota anche per aver partecipato ad “Amici 11”. Nata nel 1992, Guya Canino è molto riservata e vuole mantenere uno stretto riserbo su tutto quello che riguarda la sua vita privata.

Guya Canino e le partecipazioni ai programmi musicali

Non solo Amici 11 – per Guya si sono spalancate le porte dei programmi televisivi musicali. Ormai nota è la sua apparizione nel programma The Winner Is di Gerry Scotti su Canale 5 nel luglio 2017, in cui ha sostenuto suo padre Alessandro Canino, impegnato in una competizione. Esaminando i suoi profili sui social media, si può notare che Guya continua a seguire le passioni di suo padre.

L’esibizione di Guya Canino ad Amici 11 con il brano di Etta James

La sua incursione nei talent show è iniziata nell’edizione numero 11 di “Amici” di Maria De Filippi nel 2011. Durante la fase iniziale, Guya si è esibita con il classico “At Last” di Etta James, ma la sua esperienza nel programma è stata breve, e è stata eliminata da Mara Maionchi.

La carriera musicale e le esibizioni internazionali di Guya Canino

L’artista collabora con International Star Music e si esibisce prevalentemente all’estero, toccando paesi come Cipro, Ucraina – in tour con Pupo e i Matia Bazar – Uzbekistan e Kazakistan.

