Ilaria Macchia nata e cresciuta in un paese della provincia di Lecce, San Donato, è la compagna di Giuliano Sangiorgi – frontman dei Negroamaro – da diversi anni.

Ilaria Macchia è una scrittrice e sceneggiatrice laureata in Cinema. La Macchia ha studiato al Centro Nazionale di cinematografia e nel 2017 ha scritto la sceneggiatura del film Non è un paese per giovani di Giovanni Veronesi e ha pubblicato il suo primo romanzo Ho visto un uomo a pezzi, edito da Mondadori.

Il libro di Ilaria Macchia: Ho visto un uomo a pezzi

Il primo romanzo di Ilaria Macchia edito da Mondadori è un libro che parla di cambiamenti e scelte. Ho visto un uomo a pezzi è la storia di Irene e di sette momenti in cui la sua vita è cambiata, prendendo una direzione diversa rispetto a quella prefissata.

L’annuncio della gravidanza a Giuliano Sangiorgi

Giuliano Sangiorgi ha spiegato in una dolcissima lettera pubblicata dal Corriere come Ilaria Macchia gli abbia detto di essere incinta.

“me lo ha detto per come temevo sarebbe successo a noi, conducendo da sempre una vita in continuo movimento verso qualche posto: al telefono, mentre scendevo da un aereo qualsiasi a Londra, impietrito, davanti a una scala mobile, con le valigie in mano e con il cuore in gola. ‘Diventi padre, amore! Aspettiamo un figlio, sarà divertente!!!’. E io che non ci ho capito niente le ho chiesto di ripetere L-E-N-T-A-M-E-N-T-E perché proprio non avevo sentito la parte in cui mi diceva che aspettavamo un bambino… proprio no! ‘Scusa Ila, hai detto padre, figlio nella stessa frase e ti rivolgevi a me?! forse hai detto altro, tipo che bello mio padre, tu sei il figlio di tuo padre, hai detto sono incinta!?’

Siamo perfetti, siamo l’amore che non ha affanni – ha dichiarato Giuliano in un’intervista per Vanity Fair -. Ha presente quell’ansia che ti fanno sentire certe persone a cui devi dimostrare ogni momento che le ami? Ecco, noi siamo l’opposto. Possiamo stare giorni a scrivere in casa senza incontrarci.

