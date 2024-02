Sono coetanei, stanno insieme da due anni ma sono molto riservati. Poche foto insieme, poche storie su Instagram e pochi dettagli su di lei. Geolier, all’anagrafe Emanuele Palumbo, è tra i favoriti per la vittoria finale della 74esima edizione del Festival di Sanremo, nonostante polemiche, fischi e domande no sense in conferenza stampa. Da circa due anni è fidanzato con Valeria, che sui social è VD’A e vanta quasi 300mila followers su Instagram.

Nelle scorse ore è arrivata al Festival di Sanremo per stare vicino e sostenere Geolier nella serata conclusiva. Valeria lo segue quasi sempre nei concerti e, come raccontato dallo stesso rapper in una intervista al Corriere della Sera, Valeria sarebbe una influencer di moda. “Lei ha insegnato molte cose a me e io altrettante a lei. Tra noi c’è un confronto costate, ma soprattutto un rapporto magnifico” ha raccontato Geolier che non perde occasione per ricordarla sui social.

Le canzoni dedicate da Geolier a Valeria e il profumo per sentirla più vicina

Dai commenti ai suoi post (“Per ogni secondo della mia vita”) al recente video dove su Tiktok spiega ai suoi fan di portare sempre dietro il profumo della fidanzata quando sono lontani “lo spruzzo un po’, così la sento più vicina”.

In un video pubblicato da Valeria su Instagram il 25 novembre scorso, si vede Geolier ricordarle che le ha dedicato ben 30 canzoni “ma le ho scritte io” ci tiene poi a precisare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VD’A (@_imvda1)

