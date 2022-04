Si sono conosciuti quando lei lavorava come commessa da Gucci a Madrid nel 2016. E tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez fu subito amore a prima vista. Un recente dolore incommensurabile lega ancora più fortemente i due: la morte del figlio durante il parto gemellare. A sopravvivere è stata solo la figlia femmina. I due lo hanno annunciato sui social: “È con la nostra più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro bambino è morto. È il dolore più grande che ogni genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e di felicità”.

La storia d’amore tra i due sembra una favola bella. Georgina, di umili origini, sin da giovanissima aveva ballato e fatto la modella per poi iniziare a lavorare come commessa da Gucci a Madrid. È lì che ha incontrato Ronaldo ed è subito scoccato l’amore. Nel 2015 era finita la sua precedente relazione con la top model russa Irina Shayk.

Come raccontato anche nella serie tv diffusa da Netflix “Soy Georgina”, Rodriguez non ha mai nascosto la svolta che la storia d’amore con Ronaldo ha dato alla sua vita. Oggi è mamma, influencer, modella e imprenditrice, protagonista di un successo planetario. Prima, quando arrivò a Madrid appena 18enne, era costretta a vivere in affitto in appartamenti economici e degradati per risparmiare, lavorando in negozio per vendere borse. Oggi le colleziona. “Non dimentico da dove vengo, ma la mia vita è cambiata da quando ho incontrato Cristiano Ronaldo”. Per lei un passato molto duro, anche per via dei rapporti con la famiglia, con il padre argentino prematuramente scomparso ed ex trafficante di droga e gli zii che sostengono che lei si sia dimenticata di loro nonostante “adesso navighi nell’oro”.

Georgina non manca occasione per ricordare il suo grande amore per il campione che per lei è anche ispiratore e modello di vita. In più occasioni ha ricordato di “avere imparato molto da lui, mi aiuta e mi motiva”. E ancora: “Per me è un esempio e unico grande amore, il miglior marito che potessi sognare”. E intanto fa la mamma a tempo pieno anche degli altri tre bambini avuti da Ronaldo da madri surrogate.

L’anno scorso Ronaldo e Georgina avevano rivelato con un gioco la nuova gravidanza agli altri quattro figli, mentre al mondo, sempre attraverso Instagram, era stata comunicata la dolce attesa dei due gemelli con tanto di ecografia. Prova di un amore sempre più grande, come si sarebbe allargata la famiglia stessa del campione, della quale facevano già parte Cristiano Ronaldo Junior (nato nel 2010) e i gemelli Eva e Mateo, avuti dal campione portoghese nel 2017 con il procedimento della maternità surrogata, fino alla prima figlia avuta da Georgina lo stesso anno, Alana Martina. La nascita dei gemelli, che avrebbero dovuto portare il conto dei figli a sei, era attesa in questi giorni, prima del triste annuncio.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

