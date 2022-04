Sono ora di grande dolore per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez che ha tristemente annunciato via social la perdita di uno dei due gemelli durante il parto. La donna, showgirl argentina, era in attesa di due gemelli. Un maschio e una femmina. Il primo non ce l’ha fatta. “È con la nostra più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro bambino è morto. È il dolore più grande che ogni genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e di felicità”, si legge in un post pubblicato sui profili social di Ronaldo.

Il calciatore è papà di 5 figli. Il più grande è Cristiano junior, 11 anni, nato da una madre di cui non è mai stata rivelata l’identità. Poi ci sono i gemelli Eva e Mateo, 4 anni, nati da madre surrogata. Dalla relazione con Georgina Rodriguez è nata Alana nel 2017 e infine l’ultima arrivata, unica sopravvissuta al parto gemellare.

Cristiano junior è il primogenito di casa Ronaldo. È nato il 17 giugno 2010 a San Diego negli Stati Uniti. Nessuno ha mai saputo chi fosse la madre. Segue le orme del padre: gioca nelle giovanili del Manchester United, nella selezione Under 12, nella stessa squadra nella quale c’è Kai Rooney, figlio di Wayne Rooney, ex capitano dell’Inghilterra e compagno di squadra proprio del fuoriclasse portoghese nei Red Devils dal 2004 al 2009. Un padre chiaramente orgoglioso della strada intrapresa dal figlio: “Ha del potenziale. È veloce e dribbla bene, ma non basta. Gli dico sempre che ci vuole lavoro e dedizione per avere successo. Non farò pressioni su di lui per diventare un calciatore, ma se mi chiedi se voglio che lo faccia sì, mi piacerebbe”, ha detto qualche tempo fa, come riportato dal Corriere della Sera.

Ma Ronaldo che deve amare le famiglie numerose, decise di dare al figlio maggiore un fratello, o meglio due. L’8 giugno 2017 sono nati in California Eva e Mateo, i due gemelli nati da madre surrogata: una forma di procreazione assistita in cui una donna provvede alla gestazione per conto di una o più persone, che saranno il genitore o i genitori del nascituro. Anche in questo caso non è nota l’identità della madre.

La prima figlia naturale nata dalla coppia Ronaldo Rodriguez è Alana Martina, nata il 12 novembre 2017 a Madrid. Il portoghese, all’epoca al Real, aveva annunciato la nascita con una foto su Instagram che lo ritraeva con la piccola Alana Martina, la neomamma e il figlio Junior. “Sia Georgina sia Alana stanno molto bene! Siamo tutti molto felici!”, aveva scritto. In quei giorni Cristiano Ronaldo era potuto essere presente negli ultimi giorni di gravidanza anche grazie al c.t. del Portogallo, Fernando Santos, che aveva accolto la richiesta del talento di non essere convocato per le due amichevoli della Nazionale campione d’Europa in carica contro Arabia Saudita e Stati Uniti.

Ronaldo ha un forte legame con la sua famiglia. È l’ultimo di 4 fratelli: Elma, nata nel 1974, Hugo, nato nel ’75 e Liliana Catia nata nel ’76. Il grande amore di Ronaldo è mamma Maria Dolores, nata in Portogallo nel 1954. Nel 2020 è stata colpita da ictus, mentre nel 2007 ha sconfitto un tumore al seno. Ronaldo ha perso il papà José Dinis Aveiro nel 2005, stroncato da un’insufficienza epatica legata a suoi problemi di alcolismo.

