Gianni Morandi è sposato dal 2004 con Anna Dan. Il cantante cita spesso la moglie, la nomina e l’ha fatta conoscere presso il grande pubblico tramite soprattutto i social. Morandi sarà in gara al Festival di Sanremo con la canzone Apri tutte le porte, scritta da Jovanotti. Morandi ha partecipato sei volte a Sanremo, l’ha vinto nel 1987 con Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi – Si può dare di più -, l’ha condotto per due edizioni. “La tremarella viene anche a me che ne ho viste di cotte e di crude ma quel palco ha qualcosa di unico. Cinque minuti prima di esibirmi so già che mi tremeranno e suderanno le mani”, ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni.

“Vorrei essere in forma, non sbagliare, ho paura che mi manchi la voce. Spero ci sia mia moglie Anna accanto a me e che mi spinga sul palco”. Ecco, appunto. Anna: sempre presente. Ha 64 anni – 13 in meno del marito – e dirige una società informatica. La coppia ha avuto un figlio, Pietro, nato nel 1997. Gianni Morandi e Anna Dan si sono incontrati per la prima volta a Bologna, nell’agosto del 1994, su un campo da calcio. Il cantante giocava, lei era in tribuna.

“19 agosto 2014 – ha raccontato sui social – Il 19 agosto di venti anni fa, Anna è entrata nella mia vita. Ero a Monghidoro, avevo organizzato una partita di calcio al mio paese e lei arrivò da Bologna con alcuni amici comuni. Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida! In quel periodo lavoravo molto, avevo appena concluso una lunga tournée nei teatri e stavo pensando a nuove canzoni da incidere. Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una breve relazione e io pensavo soprattutto alla musica. Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme”. Prima di Dan Morandi aveva sposato Laura Efrikian, con la quale aveva avuto tre figli: Serena (morta tragicamente poche ore dopo il parto), Marianna e Marco. Morandi ha cinque nipoti. Poi quell’incontro su un campo di calcio, ed è cambiato tutto.

Il matrimonio si tenne in gran segreto, con soli amici stretti e parenti. Era il novembre 1994, a Monghidoro, dov’è nato Morandi. Ricordo l’emozione durante la cerimonia al comune di Monghidoro, quando il sindaco ci dichiarò marito e moglie. Noi stavamo già insieme dal 1994 e ci sposammo 10 anni dopo. Nostro figlio Pietro aveva 7 anni e naturalmente era con noi, quel giorno. Anna la sposerei altre 100 volte, la amo sempre come allora!”. “Foto di Anna” è diventato uno dei tormentoni social, la caption che quasi sempre acclude Morandi ai suoi post. Il figlio Pietro canta anche lui, rap, e si fa chiamare Pietro Tredici. “Anna è stato un regalo della vita, così come una nuova paternità dopo i 50 anni”, ha detto il cantante a Radio Deejay.

Lo scorso marzo Morandi è rimasto vittima di un grave incidente: cercando di bruciare le sterpaglie è caduto tra le fiamme. Il cantante riportò ustioni sul 15% del corpo. È rimasto in ospedale per quasi un mese. Aveva bisogno di aiuto per mangiare e per bere, per via delle mani fasciate. La moglie sempre al suo fianco, come testimoniato sui social. Anna Dan lo accompagnerà in Liguria e sarà anche protagonista del video-clip della canzone. Morandi ha rischiato anche di essere escluso per un piccolo spoiler del brano. “Vai così, vai così, vai così, Stai andando forte, Apri tutte le porte”, canta il brano con l’amore che arriva alla fine.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

