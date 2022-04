Mino Raiola, è probabilmente uno degli agenti calcistici più potenti al mondo. Nato Carmine Raiola, è nato a Nocera Inferiore, provincia di Salerno, il 4 novembre 1967 da una famiglia originaria di Angri. Sono tante le leggende circolate intorno alla sua persona negli anni.

Vero è che partito dal piccolo paesino di provincia è riuscito a totalizzare circa 85 milioni di dollari secondo le stime di Forbes grazie alla gestione di un parco giocatori dal valore di oltre 600 milioni di dollari. Tra questi Ibrahimovic, Pogba, Donnarumma, Haaland. Calciatori straordinari ‘protetti’ da un procuratore fuori dall’ordinario.

Sulla sua vita si potrebbe scrivere a lungo: da bambino si trasferì con la famiglia ad Haarlem, nei Paesi Bassi, e qui iniziò a lavorare in realtà non come pizzaiolo, ma sembrerebbe come cameriere nel ristorante del padre. Contemporaneamente, conseguì la maturità classica e frequentò anche per due anni l’università. Fondamentale per lui la sua straordinaria capacità nell’apprendere e parlare lingue fluentemente. Parlava infatti oltre all’italiano, l’inglese, il tedesco, lo spagnolo, il francese, il portoghese e l’olandese.

Abile imprenditore iniziò con la ristorazione per poi buttarsi nel calcio e diventare uno dei più quotati procuratori. Della sua vita privata oltre le leggende si sa poco. Sarebbe sposato con Roberta, donna di origine foggiana, conosciuta in Puglia durante uno dei suoi primi affari in ambito calcistico. I due stanno insieme da oltre trent’anni, anche se l’agente ha ammesso che non si vedono molto per motivi lavorativi.

Avrebbe due figli, entrambi amanti dello sport, anche se per ora pare che nessuno dei due abbia deciso di seguire le tracce del padre o intraprendere la carriera di calciatore. Qualche anno fa fece scalpore la notizia dell’acquisto di una lussuosa villa a Miami che sarebbe addirittura appartenuta ad Al Capone che secondo alcuni sarebbe addirittura un suo avo. Il motivo di questa convinzione deriverebbe dalla comune origine delle due famiglie. La madre di Al Capone si chiamava Teresa Raiola e come il marito nonché padre di Al Capone era originaria di Angri, il paese in provincia di Salerno da cui proviene proprio Mino Raiola.

