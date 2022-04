Sulla notizia del presunto decesso di Mino Raiola, interviene Alberto Zangrillo primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele che commenta le voci sullo stato di salute del procuratore 54enne ricoverato: “Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo”. A quanto apprende l’Ansa, le condizioni di Raiola sono molto gravi

Il mondo del calcio vive ore di forte apprensione per le condizioni di salute di Mino Raiola (all’anagrafe Carmine Raiola), il super procuratore sportivo scomparso giovedì 28 aprile all’età di 54 anni. Nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 4 novembre del 1967, poi emigrato dopo pochi anni con la sua famiglia ad Haarlem, in Olanda, Raiola era stato ricoverato d’urgenza nel gennaio scorso ma successivamente le notizie sulle sue condizioni di salute sono rimaste sempre riservate.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.

— Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022