È morto Mino Raiola. Il superprocuratore dei calciatori aveva 54 anni. Personaggio sopra le righe, ha segnato un’era della storia del calcio e non solo italiano. Con lui, e la sua generazione di manager, la figura del procuratore è cambiata da amministratore di campioni a protagonista del mondo del calcio. Era nato a Nocera Inferiore, provincia di Napoli. Da qualche mese le sue condizioni si erano aggravate. A gennaio era stato ricoverato a Milano. Il suo staff aveva smentito il ricovero in terapia intensiva e l’operazione d’urgenza.

Forbes aveva inserito Raiola nel 2020 al quarto posto al mondo tra gli agenti di tutto il mondo con un fatturato da 84,7 milioni di dollari e con un giro di affari chiusi per un valore di 847,7 milioni. Raiola ha assistito giocatori del calibro di Ibrahimovic, Haaland, Donnarumma, Pogba, Verratti, Balotelli, Mikhitaryan e De Ligt.

Lo scorso 12 gennaio era stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano per una malattia polmonare non legata al Covid e subito era sorto un giallo. Il suo staff aveva parlato di controlli programmati e anche Alberto Zangrillo, medico dell’ospedale lombardo, aveva sottolineato come l’intervento fosse in programma da tempo, ma la Bild annunciò che Raiola era ricoverato in terapia intensiva e che le sue condizioni si erano seriamente aggravate. È morto allo stesso San Raffaele di Milano.

Raiola era cresciuto in Olanda, dove si era trasferito con la famiglia negli anni ’60. La famiglia aveva aperto una pizzeria e lui lavorava da cameriere. Aveva sempre voluto, fin da bambino, lavorare nel mondo del calcio. Ha cominciato con le giovanili dell’Haarlem, con i calciatori olandesi. Parlava sette lingue: olandese, inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese e italiano. “Ma quando penso, penso in dialetto campano: è più veloce”. Aveva avuto due figli con la moglie.

Il suo primo vero affare a 18 anni quando comprò un McDonald e lo rivendette molto bene per fondare una società di intermediazioni, la Intermezzo Spa. Così ha cominciato la sua scalata. Da semplice rappresentante dei calciatori a intermediario. Aveva comprato nel 2016 la villa di Miami che fu di Al Capone per otto milioni, oggi ne vale il doppio.

