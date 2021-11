È stato nel 1986 che Vasco Rossi ha incontrato Laura Schmidt. E da allora stanno insieme, si sono sposati, hanno avuto un figlio. “Ho fatto la cosa più trasgressiva possibile per una rock star, ossia ho deciso di metter su famiglia. Mi ero stancato dell’instabilità, tutto è cambiato”, ha raccontato in un’intervista il cantante. Oggi torna con un nuovo album, Siamo qui, il suo il 18esimo in studio. “La canzoni sono come le pagnotte, devi farle una per una”.

Rossi ha parlato del suo nuovo disco in una lunga intervista a Il Venerdì di Repubblica: “Da ragazzo era solo una sfida e il primo disco è stato solo uno scherzo, poi poco a poco sono diventato un professionista, e quando dico poco a poco vuol dire che non arriva tutto e subito, bisogna sacrificarsi, sbagliare, riprovare. Io ci sono dentro da quasi cinquant’anni, nel tunnel della creatività, e niente è arrivato per conto suo, tutto mi è arrivato per conto suo, tutto mi è costato, tutto mi ha segnato”. Una vita spericolata insomma.

Prima di Laura Schmidt anche tante avventure e tante altre relazioni. Rossi ha avuto tre figli. Davide è nato il 24 aprile 1986 dalla relazione con Stefania Trucillo. Lorenzo è nato il 5 giugno dalla relazione con Gabriella Sturani. Laura Schmidt l’ha sposata nel 2012. “Quando ho capito che Laura era perfetta per me? Quando mi sono reso conto che potevo guardare la Tv con lei seduta a fianco. Non ci ero mai riuscito con nessuno perché non mi sentivo libero di cambiare canale quando mi pareva. Con Laura no: non mi frega niente di farlo perché so che a lei non frega niente che io lo faccia”, aveva raccontato il rocker a Vanity Fair nel 2018.

Schmidt è nata a Milano. Il padre è tedesco, di Ratisbona. Aveva 17 anni quando ha incontrato Vasco Rossi, che ne aveva 34. Proprio nell’anno in cui il cantante aveva avuto due figli nel giro di pochi mesi. E da due donne diverse. A presentargli la ragazza fu Massimo Riva, suo chitarrista e sodale morto nel 1999. A convincerlo fu l’ostinazione di lei. “Una volta – ha detto lui sempre a Vanity Fair – le ho telefonato e le ho detto: basta, finiamola qui. Stavo lavorando in una sala di incisione sulle colline nei dintorni di Rimini. Lei arrivò e si mise davanti al cancello, senza suonare, niente. ‘Andrà via’, pensavo. E invece alla sera era ancora là. Il messaggio era: ‘Io sono la tua donna, la tua casa, la tua famiglia e tu non scappi, amico’”.

Luca, il figlio della coppia, è nato nel 1991. Il matrimonio tra i due, definito “un atto puramente tecnico e necessario”, il 7 luglio 2012, con testimoni il figlio Luca e la sorella di Laura in una cerimonia privata e molto riservata e modesta nel municipio di Zocca, il comune di appena 5mila abitanti in provincia di Modena dov’è cresciuto il cantante e cantautore.

