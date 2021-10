Vasco Rossi torna con un nuovo singolo inedito che anticipa un nuovo album di inediti e non si risparmia. Ne ha per tutti o quasi: i No Vax, i social netwok, Salvini e Meloni. Rossi che ha difeso il figlio Davide, appena condannato in primo grado per lesioni e omissione di soccorso, e che non vede l’ora di tornare a suonare dal vivo, come annunciato: succederà nel 2022 con un nuovo tour tra stadi e spazi all’aperto al via il 20 maggio a Trento. Intanto arrivano Siamo qui, l’inedito, e Siamo qui, l’album. Il primo in uscita domani. Il secondo il prossimo 15 novembre.

“Mi arrogo il diritto di parlare a nome di un ‘popolo’ perché ho scoperto con le canzoni che le cose che ho dentro le hanno anche altri. Ma non mi sento né un profeta, né un maestro, né un cattivo maestro – le parole del rocker di Zocca riportate da Il Corriere della Sera – Chi dice oggi che i rapper istigano alla volenza sono come Nantas Salvalaggio che negli anni 80 diceva che facevo drogare i giovani perché cantavo ‘Coca Cola’. Allo stesso modo non sono i rapper oggi a spingere i ragazzi a volere la macchina, l’orologio, il tutto subito … L’artista sente qualcosa che è nell’aria prima degli altri e le canzoni creano una risonanza con chi prova la stessa cosa”.

Quello in uscita è il 18esimo album del cantante e autore. Nessun riferimento alla pandemia. Tanta politica invece nelle dichiarazioni. “Sento nell’aria che sta arrivando un’enorme valanga di ignoranza. E con gli ignoranti ho capito che non puoi discutere. Mi sono arreso. Vedo scatenarsi guerre fra poveri e vedo qualcuno che soffia sul fuoco” ovvero “i nuovi governanti che si prospettano all’orizzonte sull’onda di populismo, estremismo e fake news arrivino con leggi speciali e questo undicesimo comandamento: amare loro più di ogni altra cosa”.

Non ha esitato, qualche giorno fa, in un incontro con il conduttore Red Ronnie, a prendere le distanze dalle posizioni no vax e negazioniste o quantomeno scettiche dell’amico di una vita. E con la politica, con il centrodestra soprattutto, dopo giorni di tensioni e scontri sul Green Pass: “In America, in Europa e soprattutto in Italia ci sono politicanti irresponsabili che seminano odio e sobillano le paure della gente per qualche consenso in più. Penso alle destre estremiste e pericolose – ha detto – Anche i toni di Meloni e Salvini sono divisivi, anche loro seminano odio per avere consensi”.

