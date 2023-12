La tiktoker Laura La Divina sembra scomparsa nel nulla da alcune ore a Napoli. Il seguito di Laura, conosciuta come la Divina, è così forte tra gli utenti di TikTok, che il centralino della trasmissione di Rai 3 è stato tempestato di telefonate provenienti soprattutto dalla zona di Napoli, dove il personaggio è particolarmente noto.

“Dalle cinque del pomeriggio si è allontanata – ha spiegato Federica Sciarelli – sta attraversando un momento di fragilità e quindi sono molto preoccupati”.

Laura è una donna transgender diventata nota sui social grazie a Rita De Crescenzo, un’altra figura conosciuta tra i frequentatori dei meandri più popolari dei social, di chi è in cerca di figure che raccontino la propria vita senza temere di incorrere in ironie.

Rita De Crescenzo alludeva agli incontri con uomini per soldi

Rita De Crescenzo ha più volte raccontato di litigate con Laura La Divina e di come spesso si allontanasse alludendo al fatto che incontrasse uomini per soldi.

Ma questa volta De Crescenzo e gli altri utenti social sono particolarmente preoccupati per la scomparsa di Laura che avrebbe anche il telefono irraggiungibile.

Sul web c’è chi dice che sia una montatura di Laura e Rita De Crescenzo

Sul web ovviamente c’è anche chi non crede a tutta questa vicenda e pensa che si tratti di una montatura per aumentare le visualizzazioni. In fondo i nomi di Laura e Rita sono arrivati in una trasmissione nazionale e che fa sempre alti ascolti come Chi l’ha visto? e stanno raggiungendo un pubblico più ampio rispetto a quello dei social, dove De Crescenzo ha un milione di follower.

Al di là di quella che è la situazione, resta la preoccupazione per una donna fragile, tormentata e che ha fatto perdere le sue tracce da diverse ore.

