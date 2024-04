Alessandro Borghi, ospite a Belve da Francesca Fagnani, ha raccontato della sua carriera e della sua vita personale, lasciandosi andare anche ad aneddoti particolari. La sua fidanzata è Irene Forti, una ex modella oggi manager con cui ha avuto anche un figlio nel 2023.

Chi è Irene Forti, la fidanzata di Alessandro Borghi

Irene Forti è la fidanzata di Alessandro Borghi, ha 34 anni ed è una ex modella. Laureata in Economia Aziendale alla Luiss di Roma, con specializzazione in Gestione delle Risorse umane e amministrazione del personale, Forti ha lavorato nel settore delle risorse umane e nel coaching executive, prima di fondare una società, la HomeMeansCasa, che si occupa di coaching psicologico e di sviluppo di business.

Alessandro Borghi e la fidanzata, un rapporto riservato

I due sono legati sentimentalmente dal 2019 e la prima volta in pubblica si sono visti nel 2021. Quella di Borghi e Forti è una coppia molto riservata, non ci sono grandi interviste, non pubblicano molte foto sui social insieme. Vivono insieme dal 2020, tra una casa a Roma, nel quartiere della Garbatella, e una a Londra.

Durante la promozione del film “Le otto montagne”, Alessandro Borghi ha parlato un po’ di Irene Forti: “La mia fidanzata è la persona più acculturata che io conosca, divora quattro libri a settimana: cosa che mi faceva sentire un ignorante, quindi ho detto ok, mettiamoci in pari. E guarda caso il primo libro che mi ha consigliato quando ci siamo messi insieme è stato Le otto montagne”. L’attore ha definito la sua compagna “la donna più interessante che conosco”: “Gli uomini da soli hanno poche chance di essere interessanti. Devono sempre essere accompagnati, se ci riescono, da una donna più interessante di loro: io adesso ce l’ho” ha aggiunto Borghi.

Di recente, il 37enne ha confermato di essere “profondamente innamorato di Irene. Mi dice sempre: amo le persone che si alzano la mattina e sanno chi vogliono essere. Questa frase è diventata una vera ispirazione”.

Il figlio di Alessandro Borghi e la fidanzata Irene Forti, perché si chiama Heima

Alessandro Borghi e Irene Forti hanno un figlio, Heima, nato nel 2023. “Sto molto bene perché è arrivata questa cosa nella nostra vita, che ci fa dormire poco (…) Quando ho visto mio figlio per la prima volta è come se ci fossimo riconosciuti, è come se mi avesse guardato e mi avesse detto “ah allora sei tu mio padre eh”” ha dichiarato Alessandro Borghi, parlando della paternità.

Borghi ha spiegato anche il significato del nome del figlio: “Si chiama Heima perché io e Irene abbiamo scoperto di essere appassionati di montagna insieme, e durante un viaggio in Islanda la nostra guida, un uomo molto dolce e molto gentile, ci raccontò che loro usano una parola per dire che si è a casa e allo stesso tempo nel mondo: si dice “heima”. Io ci ho pensato e la sera tornando a casa ho detto a Irene: “Ma sai che è un nome bellissimo da dare ad una persona?””.

Redazione

Luca Sebastiani