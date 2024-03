Tra i 130 arresti dell’inchiesta “Codice interno” c’è anche quello di Maria Carmen Lorusso, ex consigliera comunale di Bari eletta con il centrodestra nella lista ‘Di Rella sindaco’ e poi passata al centrosinistra nelle file di “Sud al Centro”. L’inchiesta ha portato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ad insediare una commissione di accesso per valutare l’ipotesi di commissariare per infiltrazioni mafiose il Consiglio comunale di Bari.

Figlia dell’oncologo Vito Lorusso, in passato arrestato perché accusato di aver intascato tangenti dai pazienti, Maria Carmen, 38 anni, dallo scorso 27 febbraio è agli arresti domiciliari. Prima di allora la sua vita non doveva essere niente male: dai pomeriggi nella grande villa con piscina a Rosa Marina, un villaggio sul mare di Ostuni, alle vacanze: d’estate o d’inverno. Se ad agosto c’era Capri, oppure la Grecia, a gennaio non mancava la montagna, e le foto con una Magnum di champagne sulle piste da sci. Tante frequentazioni, “importanti”, tra i circoli sportivi vip della città (tennis, vela), e i contatti con la borghesia cittadina. Sui social mostrava tutto a sui amici, pezzi importanti della politica regionale: feste in maschera, paesaggi suggestivi e il meritato relax con la famiglia: i figli e il marito Giacomo Olivieri.

La storia d’amore con Giacomo Olivieri, ora detenuto nel carcere di Brindisi

Lorusso è infatti sposata con Giacomo Olivieri, quindici anni più anziano: 63 candeline spente ed ex consigliere regionale, condivide lo stesso percorso politico della moglie: prima eletto con Forza Italia, poi passato al sinistra, ma con un suo movimento. È detnenuto nel carcere di Brindisi e dalle prime indagini risulta il vero deus ex machina della bufera politica abbattutasi sul comune di Bari.

Il libro sull’amore e il tipo di uomo da scegliere: i 3mila euro al mese come soglia minima

Il libro “Lo spread dell’amore”, è il manuale scritto da Maria Carmen: il suo punto di vista, tradotto in consigli, parametri e campanelli d’allarme per trovare l’uomo giusto: «Il mio libro – scrive Lorusso – si rivolge alle ragazze tra i venti e i trent’anni alla ricerca del principe azzurro, a chi dopo i trent’anni si rende conto di necessità di una stabilità reale, alle amanti che continuamente si domandano se stiano facendo la cosa giusta, alle ex mogli che dovrebbero darsi pace».

Aspetto fisico ed età sono parametri imprescindibili, ma ciò che conta, alla fine è il conto in banca: le proprietà, lo stipendio (si parte da tremila euro se ne guadagni di più vali più di cento punti, se stai sotto ne perdi altrettanti.), e poi… le macchine, le case (+100 punti ognuna). Caratteristiche che aggiungono punteggio, minato invece dalla presenza di figli. Regole che la 38enne ha cercato di seguire anche nelle sue storie d’amore.

