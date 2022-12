Lionel Messi e i suoi compagni di squadra hanno festeggiato sul campo a Doha – e fatto gioire i connazionali in patria in Argentina – dopo aver battuto la Francia ai calci di rigore domenica sera. Ma annidato tra i giocatori e lo staff tecnico c’era il celebre chef, pronto per l’ennesima opportunità di celebrità, come se ne avesse ancora bisogno.

Salt Bae, il cui vero nome è Nusret Gökçe, è diventato famoso dopo che un video di lui che fa scivolare il sale su una bistecca è diventato virale. Oggi la sua catena Nusr-Et vende bistecche ricoperte di scaglie d’oro per più di mille euro.

Dopo la finale di coppa del Mondo il controverso chef è tornato di nuovo virale per essersi intrufolato nel bel mezzo dei festeggiamenti della squadra argentina. Ad un certo punto ha anche afferrato Messi più volte per un braccio per scambiare due parole con lui. Alla fine, Messi ha posato con lui per una foto che lo chef ha pubblicato sul suo Instagram.

In un altro momento dei festeggiamenti, Salt Bae è stato fotografato con la Coppa, contrariamente alle regole Fifa che specificano molto bene chi è autorizzato a maneggiarla. Nusret ha pubblicato un video sul suo account Instagram in cui tiene in mano il trofeo accanto al marcatore argentino Angel Di Maria, poi dà uno schiaffo alla Coppa quando la restituisce al giocatore. In un’altra immagine ha anche morso una medaglia d’oro.

Le regole della Fifa stabiliscono che il trofeo “può essere toccato e tenuto solo da un gruppo molto selezionato di persone, che include ex vincitori della Coppa del Mondo Fifa e capi di Stato”. Una controversia simile è accaduta nel 2014, quando la squadra tedesca vincitrice della Coppa del Mondo è stata fotografata con la cantante Rihanna, a cui è stato permesso di tenere il trofeo in una festa post-partita. Salt Bae ha pubblicato le foto sul suo account Instagram del suo tempo trascorso durante la Coppa del Mondo in Qatar ed è stato fotografato anche con il presidente della Fifa Gianni Infantino.

Gli appassionati di calcio su Twitter non hanno perdonato lo chef: “Chi ha fatto scendere in campo Salt Bae?”. “Ho visto un sacco di foto di lui con in mano il trofeo della Coppa del Mondo e persino una foto di lui che morde una medaglia”. “Almeno Messi sapeva di non dare alcuna attenzione a quel tipo (Nusret ndr)”. Un utente su Instagram ha commentato: “Non dovresti toccare la coppa. Non sei un campione”. Un altro ha scritto: “Pensavo che solo i campioni del mondo potessero toccare la coppa”.

