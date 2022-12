“Vorrei che Messi avesse lo stesso impatto e che ricoprisse lo stesso ruolo di protagonista che io ebbi al Mondiale del 1986. Gli auguro di diventare il migliore di tutti i tempi”. Queste le parole di Diego Armando Maradona pronunciate nel 2010 che oggi, dopo la vittoria dell’Argentina ai Mondiali del Qatar e le magie in campo di Messi risuonano quanto mai profetiche. L’Argentina ha battuto la Francia 7 a 5 ai calci di rigore, dopo che tra 90 minuti regolamentari e supplementari il match era terminato sul 3 a 3e si è aggiudicata la terza vittoria al Mondiale nella sua storia.

Una finale al cardiopalma che ha tenuto i tifosi di tutto il mondo col fiato sospeso dall’inizio fino alla fine. L’Argentina torna sul tetto del mondo 36 anni dopo l’ultima volta, quando nel 1986, in Messico, alzò al cielo il secondo titolo mondiale grazie a Diego Armando Maradona. Finale che si chiude sul 3-3 al termine dei tempi supplementari, impreziosita dalle magie di Messi (doppietta) e Mbappé (tripletta), poi sono gli errori di Coman e Tchouaméni dagli 11 metri a indirizzare la contesa in favore dei sudamericani. L’Argentina ha dominato fino a poco dopo il 70esimo minuto ma la Francia si è fatta sentire con la doppietta di Mbappè che come un uragano si è abbattuto sull’Albiceleste: due gol in 137 secondi, il primo su rigore conquistato da Kolo Muani, il secondo con un destro al volo dopo aver chiuso un triangolo con Thuram. Ai supplementari l’interista Lautaro Martinez sciupa diverse occasioni da gol, salvo poi propiziare la seconda rete di Messi. È ancora Mbappè ad agguantare il pareggio con un rigore che si procura da solo, quando un suo bolide viene deviato con un braccio in areea da Montiel. Decisivi i rigori: l’Argentina vince 7 a 5.

Una finale lunga 139 interminabili minuti col fiato sospeso. Poi l’esplosione di gioia incontenibile degli argentini. Messi ha fatto il giro del campo mandando baci alla sua Antonella in tribuna mentre i compagni piangevano abbracciati. Le lacrime dell’allenatore Scaloni e la gioia in campo e tra i tifosi. Alla fine Messi, investito dalla la tunica dall’ emiro, ha sollevato la coppa al cielo nell’esplosione incontenibile di gioia e fuochi d’artificio. La consacrazione del calciatore tra i grandi della storia del calcio. Mbappè chiude da capocannoniere del mondiale e Messi da miglior giocatore.

Leo Messi come leader e punta di diamante della Selección, a 35 anni, conquista il suo primo titolo Mondiale portando a tre quelli dell’Albiceleste dopo quello in casa del 1978 e quello vinto da Maradona nel 1986. Sono passati 36 anni dall’ultima volta che l’Argentina ha dominato la Coppa del Mondo, in Messico 1986, guidata da un calciatore unico, per l’eternità, come Diego Armando Maradona, con il 10 dietro le spalle, come Lionel Messi, altrettanto decisivo, leader in Qatar 2022, con i suoi sei gol e il record di 26 presenze ai Mondiali.

