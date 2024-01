Un terribile incidente ferroviario sconvolge ancora il comune di Chiari, nel Bresciano, dove un operaio di 51 anni è morto poco dopo la mezzanotte investito sui binari dal passaggio di un treno diretto a Napoli. Il suo nome era Joao Rolando Lima Martins: era di nazionalità portoghese ed è stato travolto da un treno della tratta Bergamo-Napoli. Lavorava nella società Rebaioli, con sede a Darfo Boario Terme, ditta esterna a Rfi. Non è la prima volta che nella stazione di Chiari si verifica un incidente mortale. Soltanto un anno fa (era il 22 gennaio 2023) un ragazzo di 15 anni, Elion Shala, veniva investito da un Eurocity.

I lavori a mezzanotte e la nebbia fitta. Fs: “Si tratterebbe di indebito attraversamento”

Il 51enne era sui binari per lavori ad un traliccio: si trovava in stazione per conto di una ditta esterna, e non avrebbe visto arrivare il treno a causa della fitta nebbia. Fonti delle Ferrovie dello Stato precisano che le verifiche sono ancora in corso e anticipano che dai primi accertamenti l’incidente si sarebbe verificato a causa di un indebito attraversamento dei binari. La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta e attende le relazioni per ricostruire nel dettaglio l’accaduto.

Il cordoglio di Salvini

Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso vicinanza alla famiglia e ai colleghi Joao Rolando Lima Martins, ribadendo – si legge in una nota del Mit – “La sicurezza nei cantieri è e sarà sempre una priorità”.

