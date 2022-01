Salvatore Caruso entra agli Australian Open di Melbourne al posto di Novak Djokovic. Il 29enne siciliano subentra nel tabellone al posto del numero 1 al mondo dopo la decisione della Corte Federale sul caso dell’esenzione medica dal vaccino anti-covid, presentata dal tennista serbo, da settimane sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. La sentenza ha deciso per l’espulsione del 34enne, che dovrà pagare le spese processuali. Djokovic si è detto deluso, che rispetterà la sentenza e si prenderà del tempo per riposare, oltre che “a disagio” per l’attenzione ricevuta in queste settimane.

Il lucky loser è quindi un italiano: il quarto in cartellone già domani sui dieci tennisti italiani al torneo australiano. Domani Matteo Berrettini sfiderà lo statunitense Brandon Nakashima, Lorenzo Sonego l’americano Sam Querry, Fabio Fognini l’olandese Tallon Griekspoor, Caruso il serbo Miomir Kecmanovic. Il montepremi del primo Slam del 2022 è pari a 54,2 milioni di dollari. Il detentore del titolo era proprio Djokovic.

Caruso, detto Salvo o Sasà, classe 1992, è nato ad Avola, provincia di Siracusa. È il terzo lucky loser a essere ripescato nel torneo dopo lo statunitense Ernesto Escobedo e il portoghese Joao Sousa. 150esimo nel ranking mondiale, il siciliano ha debuttato tra i professionisti nel 2009. I suoi migliori risultati nel Grande Slam sono stati il terzo turno al Roland Garros nel 2019 e agli US Open nel 2020. Lo stesso anno la finale in doppio all’ATP 500 di Rio de Janeiro e la semifinale in singolo all’ATP250 di Umago. Ha vinto due titoli in singolare e uno in doppio nel circuito Challenger. Il miglior piazzamento nel ranking ATP è stata la 76esima posizione in singolare nel novembre 2020.

Agli Australian Open del 2021 era stato battuto al secondo turno da Fabio Fognini. I due erano stati a fine gara protagonisti di un vistoso battibecco. Caruso era stato sconfitto al turno decisivo delle qualificazioni per l’Australian Open domani al via dal giapponese Taro Daniel, al 120esimo posto della classifica ATP. L’avversario che affronterà lunedì 17 gennaio, Kecmanovic, è al 78esimo posto del ranking.

Martedì scenderanno il campo gli altri sei azzurri in tabellone: Jannik Sinner contro il portoghese Joao Sousa, Lorenzo Musetti contro l’australiano Alex De Minaur, Gianluca Mager contro il russo Andrey Rublev, Stefano Travaglia contro lo spagnolo Roberto Bautista, Marco Cecchinato contro il tedesco Philipp Kohlschreiber, Andreas Seppi contro il polacco Kamil Majchrzak.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano